Miss France 2023 : Indira Ampiot «très flattée» d'être comparée à Rihanna

Sacrée Miss France 2023 ce samedi, Indira Ampiot a confié être «très flattée» que beaucoup de personnes la comparent à Rihanna.

Le visage de Miss France 2023 évoque à beaucoup d’internautes le visage d’une chanteuse mondialement connue. Elue ce samedi 17 décembre, Indira Ampiot, a même été surnommée la «Rihanna de Basse-Terre», en référence à ses origines guadeloupéennes.

Une comparaison qui la flatte. «Il y a plein de jeux de mots avec cela, cela me fait plaisir. C’est très flatteur d’être comparée à Rihanna», a-t-elle déclaré ce dimanche 18 décembre, dans une interview pour Le Parisien.

La jeune femme, âgée de 18 ans seulement, ne réalise toujours pas qu’elle a été élue Miss France. Mais elle rêvait de cela depuis sa plus tendre enfance. «Ma maman a été première dauphine de Miss Guadeloupe, elle avait gardé son écharpe, une boîte avec tous ses souvenirs, les cassettes VHS et j’ai grandi avec tout cela en tête. Et surtout, j’ai voulu faire comme maman», a confié celle qui démarre cette semaine une toute nouvelle vie.