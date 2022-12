Black Adam 2 : Dwayne Johnson révèle être fixé sur l'avenir de son personnage chez DC Studios

Dans un message publié sur Twitter, Dwayne Johnson a confirmé s’être entretenu avec James Gunn, le nouveau patron de DC Studios, à propos de l’avenir de «Black Adam», le superhéros du film sorti en octobre. Et il semble qu’un deuxième volet ne soit plus d’actualité.

Encore un projet aux oubliettes. Après Wonder Woman et Superman, c’est au tour de Black Adam de subir le jugement de James Gunn et Peter Safran, les deux nouveaux patrons de DC Studios dont l’objectif est de développer l’univers des superhéros de DC Comics sur les dix années à venir sous toutes ses formes (séries, films, dessins animés, etc.). Dwayne Johnson, qui a incarné le héros dans le film sorti en octobre dernier, a révélé sur Twitter avoir rencontré la nouvelle direction. Et que son avenir dans la peau de Black Adam était en suspens.

«James Gunn et moi-même avons parlé, et Black Adam ne figurera pas dans le premier chapitre de leur histoire. Toutefois, DC et Seven Bucks (la société de production de l’acteur, ndlr) se sont mis d’accord sur le fait d’explorer les meilleures manières d’utiliser Black Adam dans les futurs chapitres du multivers de DC», écrit notamment le comédien. Un message auquel James Gunn n’a pas tardé à réagir. «J’adore The Rock et je serais toujours excité de voir ce que lui et Seven Bucks vont faire désormais. Impatient de collaborer bientôt», peut-on lire.

Sorti le 19 octobre dernier, «Black Adam» voyait Dwayne Johnson incarner cet anti-héros de l’univers DC Comics. C’est dans ce film qu’Henry Cavill a fait une apparition dans le costume de Superman, avant d’annoncer au monde entier qu’il reprenait officiellement le rôle avec deux projets à l’horizon, «Man of Steel 2» ainsi qu’un «Black Adam v. Superman». Mais l'arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios est venu bouleverser ces perspectives. La preuve une nouvelle fois avec cette décision qui, selon toute vraisemblance, marque la fin de toute implication de Dwayne Johnson dans l’univers DC.