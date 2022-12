Shazam : Zachary Levi gardera-t-il le rôle à l'avenir ?

Au milieu des grands bouleversements chez DC Studios depuis la prise de pouvoir de James Gunn et de Peter Safran, il semblerait que la présence de Zachary Levi dans la peau de Shazam soit assurée.

Un peu de stabilité. Alors que James Gunn et Peter Safran ne cessent de modifier l’univers des super-héros de DC Comics depuis leur arrivée à la tête de la nouvelle entité, DC Studios, Zachary Levi pourrait garder le costume de Shazam encore pour un moment.

Alors que «Wonder Woman 3» ne verra pas le jour, qu'Henry Cavill a été évincé de Superman, et que le projet «Black Adam 2» est à l'arrêt, le comédien aurait sauvé sa tête. Alors qu'il doit incarner le personnage pour la deuxième fois dans «Shazam ! : La rage des Dieux» dont la sortie est prévue pour le 29 mars 2023, il lui-même dévoilé l'information en répondant aux inquiétudes de plusieurs internautes spéculant sur son avenir dans le rôle du super-héros. «Oooh, je ne croirais pas tout ce qu’on peut voir Internet. Je suis Gucci, Ash. Nous sommes tous Gucci», écrit-il.

Oooh, I really wouldn’t go believing everything you see on the internet. I’m Gucci, Ash. We all Gucci. https://t.co/684SarbP1P

— Zachary Levi (@ZacharyLevi) December 20, 2022