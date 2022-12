Alien : on connaît la date de lancement du tournage du prochain film de la saga

Le prochain film de la saga cinématographique «Alien», dont la réalisation a été confiée à Fede Alvarez (Evil Dead), commencera son tournage le 6 février prochain, à Budapest, en Hongrie. Le projet est baptisé pour le moment «Alien : Romulus».

Cela fait plusieurs mois que le projet d’un nouveau film «Alien» a été annoncé, avec le maître de l’horreur Fede Alvarez à la réalisation. Mais aucune information concernant le lancement de la production n'avait filtré. Selon le site FTIA (Film & Television Industry Alliance), ce nouveau volet de la saga cinématographique lancée en 1979 par Ridley Scott vient de faire son apparition dans l’agenda des productions à venir. La date du 6 février 2023 est avancée pour le début d’un tournage qui doit avoir lieu à Budapest, en Hongrie. Le projet a été baptisé «Alien : Romulus» pour le moment.

La révélation de cette date signifie que d’autres informations concernant le film devraient rapidement être dévoilées dans le courant de l’année 2023, notamment à propos du casting. Pour l'heure, seul le nom de la comédienne Cailee Spaeny (Mare of Easttown) a été évoqué dans le rôle principal.

Les fans sont également impatients d’en apprendre plus sur le scénario, qui reste un mystère à l’heure actuelle. S’il semble certain que le «xénomorphe» sera de retour pour terroriser des voyageurs de l’espace, on ne sait pas à quelle période exacte se déroulera l’action par rapport aux précédents films. Après «Prometheus» et «Covenant», le choix du nom Romulus, en référence au fondateur de Rome selon la mythologie romaine (indissociable de son frère, Rémus) intrigue énormément. Mais cela n’est qu’un titre de travail.