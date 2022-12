Henry Cavill : écarté du rôle Superman, l'acteur va-t-il se tourner vers Marvel ?

Prié de rendre son costume de Superman à DC Studios et libéré de son engagement pour la série «The Witcher», Henry Cavill est désormais disponible. Et ses fans rêveraient de le voir rejoindre Marvel pour y incarner le superhéros Captain Britain.

Il a définitivement les épaules pour le rôle. Après avoir été contraint de dire adieu au personnage de Superman après la décision de la nouvelle direction de DC Studios de refondre totalement l’univers de DC Comics, et après l’annonce de son départ de «The Witcher» sur Netflix, Henry Cavill vient de voir son agenda s’éclaircir pour les mois à venir. Et pour ses fans, le comédien de 39 ans aurait tout intérêt à rejoindre l’écurie Marvel – le concurrent direct de DC Comics – pour y incarner le personnage de Brian Braddock, alias Captain Britain.

Henry Cavill moving into the MCU as Brian Braddock AKA Captain Britain, and properly adapting Excalibur would be the absolute best outcome of this whole sorry situation. Marvel make DC & Warner Brothers' loss, your gain. pic.twitter.com/GqHbHXIjY9

— Adam Azor (@AdamAzor) December 15, 2022