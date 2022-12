La famille royale unie pour les fêtes malgré le documentaire de Meghan Markle et du prince Harry, assure un photographe officiel

Dans un entretien avec le site américain Page Six, le photographe britannique Arthur Edwards a assuré que la famille royale restait plus unie que jamais malgré la série documentaire de Meghan Markle et du prince Harry.

L’union familiale. Le 15 décembre dernier, la famille royale était réunie au grand complet – ou presque – à l’Abbaye de Westminster pour le traditionnel concert de Noël. Un évènement auquel assistait Arthur Edwards, un des photographes officiels de la couronne britannique depuis 1977. Dans une interview avec le site américain Page Six, ce dernier a affirmé que le Roi Charles III et l’ensemble de famille royale étaient plus unis que jamais à ce moment de l’année. Et selon lui, ce n’est pas la série documentaire du prince Harry et de son épouse Meghan Markle qui viendra rompre l’unité familiale.

«Tous ensemble, ils se sont affichés unis dans l’Abbaye, l’ensemble de la famille a donné le message que tout le monde veut avoir : cette famille est unie», déclare-t-il. Arthur Edwards avoue être déçu par Meghan Markle, qu’il trouvait «sensationnelle» au début, et par le prince Harry, qui était «une figure adorée du public». «Il était un homme spécial. Il n’était peut-être pas le plus intelligent à l’école. Mais il a accompli énormément de chose depuis, il a servi deux fois en Afghanistan au sein de l'armée, ce qui est très impressionnant. Je l’aimais beaucoup, et j’adorais travailler avec lui», poursuit le photographe de 82 ans.

C’est sous l’impulsion de Meghan Markle que les relations avec le prince Harry ont changé. «Elle ne voulait pas nous rencontrer. Nous avions pourtant demandé à trois reprises. Elle ne voulait rien savoir. Et aujourd’hui, je pense qu’elle avait une stratégie, et que cela a toujours été son objectif», affirme-t-il.

Arthur Edwards aurait préféré que le prince Harry, qui lui manque beaucoup depuis son départ et dont il admire les engagements auprès de diverses associations, gère ses problèmes familiaux avec plus de discrétion, et non sur la place publique. «Il faut garder cela dans la famille. C’est ce qu’il aurait dû faire. Si vous avez un désaccord, vous gardez ça pour vous et vous réglez le problème avec le reste de la famille. De tout balancer devant le monde entier, juste pour l’argent, je trouve que ce n’est pas bien», conclu-t-il.