Le prince Harry et Meghan Markle : de quoi parlera leur prochaine série documentaire intitulée «Live to Lead»

Après «Harry & Meghan», le prince Harry et Meghan Markle présenteront prochainement une nouvelle série documentaire intitulée «Live to Lead».

Après la sortie fracassante de «Harry & Meghan» les 8 et 15 décembre derniers, Meghan Markle et le prince Harry ont déjà un nouveau projet de série documentaire pour Netflix. Intitulé «Live to Lead» en anglais («Des vies à mener : Leaders dans l’âme» en français), elle sera mise en ligne ce 31 décembre.

Dans ce nouveau programme les Sussex se contenteront cette fois de jouer les présentateurs, la série se penchera en effet sur «des leaders extraordinaires» comme la regrettée ancienne juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, l'icône féministe, Gloria Steinem, l'activiste écologiste Greta Thunberg, l'avocate Bryan Stevenson, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, ou encore l'activiste anti-apartheid Albie Sachs.

Ces personnalités y partagent leurs réflexions sur «leur héritage et partagent des messages de courage, de compassion, d’humilité, d’espoir et de générosité», expliquent Meghan et Harry qui sont aussi les producteurs exécutifs de ce programme en sept épisodes.

«Live to Lead» est destinée à mettre «en lumière les valeurs fondamentales, les disciplines quotidiennes et les principes directeurs que les dirigeants emploient pour motiver les autres et créer un changement significatif», est-il annoncé.

«Il s’agit de personnes qui ont fait des choix courageux», estime le prince Harry. «Pour se battre pour le changement et devenir des leaders et donner de l’inspiration au reste d’entre nous. Pour vivre, pour diriger», ajoute Meghan dont «le courage» et «la dimension d'icône» ont été soulignés à plusieurs reprises dans leur autre documentaire, «Harry & Meghan» et les actions récemment récompensées par un Ripple of Hope Award.