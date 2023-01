The Last of Us : quelle est la signification de la chanson en conclusion de l'épisode 1 ?

La série «The Last Of Us» a tenu toutes ses promesses avec un premier épisode d’introduction particulièrement intense conclu sur le morceau de Depeche Mode, «Never Let Me Down Again». Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? Le co-showrunner Craig Mazin a la réponse.

Une musique qui reste dans la tête. Dans le premier épisode de «The Last Of Us», les téléspectateurs assistent à la rencontre entre les deux personnages principaux, Joel et Ellie. Au moment où leurs chemins se croisent, Joel est un contrebandier (et un dealer) expérimenté dont la réputation n’est plus à faire. Ellie est une adolescente caractérielle qui, semble-t-il, revêt une importance particulière aux yeux des Lucioles, une organisation rebelle qui cherche à renverser l’ordre militaire de la FEDRA (Agence Fédérale de Réponse aux Catastrophes).

Avant de quitter clandestinement l’enceinte de la zone de quarantaine de Boston, Joel emmène Ellie chez lui en attendant de partir en pleine nuit. C’est là que la jeune fille découvre le code utilisé par Joel dans ses radiocommunications avec Bill et Frank. Une musique des années 1960 signifie qu’ils n’ont pas reçu de nouvelles marchandises, une des années 1970 signifie qu’ils en ont, et elle parvient à découvrir qu’un morceau des années 1980 veut dire qu’il y a un problème. Et c’est justement sur l’image de la radio qui s’allume, et le morceau de Depeche Mode, «Never Let Me Down Again», que se termine l’épisode.

Ne la laisse pas tomber

Qu’est-ce que cela signifie ? Invité du podcast de la chaîne américiane HBO, Craig Mazin, le co-showrunner de la série, a offert une réponse éclairante à ce sujet. «Il y a une grande tradition de musique des années 1980 dans les jeux vidéo ‘The Last of Us’, et cette décennie signifie qu’il va y avoir des problèmes. J’adore cette idée, car une des choses que Neil (Druckmann, le créateur des jeux vidéo et co-showrunner de la série, ndlr) a réussi si magnifiquement avec Naughty Dog (nom de la société qui développe le jeu vidéo, ndlr) est de vous faire mal avec les choses que vous aimez, et de prendre ces choses qui sont belles et optimistes, pour leur donner un ton plus sombre», commence-t-il.

«Beaucoup de morceaux des années 1980 sont rythmés et amusants, mais dans ce cas précis, je cherchais un titre qui soit enjoué mais avec de la noirceur dans ses paroles. Cette chanson (Never Let Me Down Again) parle de ‘faire une virée avec mon meilleur ami’ – il chante à propos de la drogue, c’est une chanson qui parle d’addiction. Et bien, Ellie s’apprête à faire une virée avec son meilleur ami, mais Joel est un homme dangereux. Joel s’apprête à faire une virée avec son meilleur ami, mais il ne sait pas encore qu’elle est sa meilleure amie. Elle est une jeune fille dangereuse. Après l’idée est dans les paroles quand il dit ‘tu ne me laisseras jamais tomber ?’. Le fait est qu’ils vont se laisser tomber l’un l’autre, et puis non, et ils vont recommencer, et puis finalement non. Ce morceau était intéressant dans ce sens», poursuit-il.