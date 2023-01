Madonna : une tournée anniversaire mondiale attendue en 2023

Madonna se lancera cette année dans une tournée mondiale pour le 40e anniversaire de son premier album éponyme.

La reine de la pop sera bientôt de retour sur scène pour une tournée mondiale qui passera par Paris. Cette tournée, qui débutera d’ici à la fin de l’année, sera la toute première rétrospective de carrière de Madonna.

«Madonna prévoit une tournée massive du 40e anniversaire plus tard cette année avec son partenaire de longue date de promotion de concerts et producteur Live Nation et le directeur musical Guy Oseary», avaient il y a quelques jours déclaré des sources à Billboard.

«L'icône pop de 64 ans interprétera la musique de l'ensemble de son catalogue, remontant à son premier album éponyme de 1983 jusqu'à son plus récent album studio, 'Madame X' de 2019. La tournée mondiale sera la toute première rétrospective de carrière de Madonna, mettant en vedette une compilation de ses plus grands succès sur quatre décennies de musique et comprendrait une course de plusieurs nuits à l'O2 de Londres», était-il indiqué.

En 2022, la chanteuse a d'ailleurs sorti la compilation «Finally Enough Love: 50 Number Ones», contenant ses 50 succès classés n°1 au Billboard.

«Ce sera la plus grande tournée qu'elle n'ait jamais faite», avait précisé une source à Billboard. «La tournée inclura des dates dans des stades et une production spectaculaire qui offre à la fois du kitsch ‘Material Girl’ et un sex-appeal parfois scandaleux avec de nombreux moments époustouflants conçus pour les réseaux sociaux.»

Plusieurs dates européennes

Madonna se produira à Paris à l'Accor Arena les 12 et 13 novembre 2023 et à l’O2 de Londres les 14, 15, 17 et 18 octobre 2023.

L’Accor Arena de Paris avait d'ailleurs publié ce mystérieux message lundi soir : «Bientôt 40 ans pour #AccorArena, plus wild & fun que jamais ! Avec des #Artistes et #Champions de #légende ! Quelle star #iconique viendra aussi souffler 40 bougies lors de notre saison anniversaire ?»

D'autres dates sont également prévues à Milan, à Rome, en Amérique du Nord ou encore en Amérique du Sud.

Les billets seront mis en vente ce vendredi 20 janvier à partir de 10 heures sur Madonna.com et Livenation.fr.

La tournée «Madame X», liée à son quatorzième album studio du même nom sorti en 2019 et qui s'était déroulée dans des lieux plus intimistes que dans des stades, avait été interrompue à Paris au printemps 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. CNN rappelle qu’avant cela Madonna avait fait face à des problèmes physiques comme des problèmes de genou et de hanche.

À l'époque, la superstar avait déclaré à V Magazine : «Tout le monde n'arrêtait pas de dire : "Tu dois arrêter, tu dois arrêter". J'ai dit : "Je ne m'arrêterai pas. J'irai jusqu'à ce que les roues tombent"».

Dans la même interview, elle avait ajouté : «Je ne pense pas à arrêter. J'aurais pu faire une tournée du stade, les plus grands succès et gagner un milliard de dollars».