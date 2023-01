Le documentaire «ExoMars : l'impossible mission» dévoile sa première bande-annonce

Le documentaire «ExoMars : l'impossible mission», dont la bande-annonce vient d’être dévoilée, racontera la folle aventure de cette mission européenne, visant à envoyer un rover sur Mars pour y déceler des traces de vie. Mais qui a été mise à mal par les crises successives, autant économiques, sanitaires, que politiques.

Du rêve au cauchemar. Lancée au début des années 2000, la mission européenne ExoMars ambitionnait d’envoyer un rover sur Mars pour tenter de répondre à l'une des questions les plus passionnantes de l’Histoire spatiale : Mars a-t-elle un jour abrité la vie ? Pour mener à bien ce projet, plus d’une décennie d’ingénierie, des milliards d’euros, et des milliers d’hommes et de femmes ont été mobilisés. Au total, ce sont pas moins de 15 pays européens, et 20 à travers le monde, qui ont uni leurs compétences pour concevoir ce robot futuriste capable – contrairement au rovers américains – de prélever des échantillons à deux mètres de profondeurs.

Mais l’euphorie des débuts a rapidement été mise à mal par les premières difficultés politiques et budgétaires, qui ont obligé la NASA à se retirer inopinément du projet en 2012, au profit des russes, via leur agence Roscosmos. S’en suivra d’autres défis, dont la crise sanitaire internationale, jusqu’au coup fatal porté à la mission en 2022 avec la guerre en Ukraine.

Pas d'arrivée avant 2030

C’est cette histoire que le documentaire, à découvrir à partir du 8 février à 21h sur National Geographic, racontera à travers les témoignages inédits et émouvants d’experts et directeurs qui ont suivi et aidé à la réalisation de la mission, du début à la fin, comme Thomas Pesquet, astronaute français au sein de l’agence spatiale européenne, Frances Westall, géologue et exobiologiste, directrice de recherche du Centre National de la Recherche Spatiale, François Spoto, le chef du projet ExoMars, et bien d’autres.

Aussi, lors de l’avant-première organisée à Paris le 24 janvier, Thierry Blancquaert, responsable de la mission ExoMars à l’ESA, en a profité pour donner des nouvelles de la mission. «A la suite du Conseil ministériel de l’ESA à Paris en novembre dernier, on peut dire que la mission est sur des rails d'un point de vue financier. Nous sommes en train de réorganiser les équipes industrielles pour repartir avec plusieurs scénarios de missions en coopération avec la NASA. A ce jour, nous avons trois dates de lancement possible en 2028. Différents scénarios. Mais la préférée pour le moment, serait novembre 2028 pour un voyage qui va durer 26 mois, pour une arrivée sur Mars le 30 octobre 2030», a-t-il déclaré.