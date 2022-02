Guerre en Ukraine : la Russie suspend les lancements depuis la base spatiale de Kourou

Sanctionnée économiquement par l’Union européenne en raison du conflit ukrainien, la Russie n’a pas tardé à réagir en suspendant les décollages de ses fusées Soyouz à Kourou, en Guyane.

Un geste officialisé par le directeur de Roscosmos, Dmitri Rogozin, qui a publié un communiqué samedi 26 février. «En réponse aux sanctions de l'Union européenne contre nos entreprises, Roscosmos suspend la coopération avec ses partenaires européens pour organiser des lancements spatiaux depuis le cosmodrome de Kourou», a déclaré le chef de l’agence spatiale russe.

В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчёт, из Французской Гвианы. pic.twitter.com/w05KACb9nI — РОГОЗИН (@Rogozin) February 26, 2022

Moscou a également décidé de rapatrier son personnel présent à Kourou, habilité à travailler sur le lancement des fusées Soyouz depuis la Guyane, soit près de 87 personnes. Dans la foulée, Thierry Breton, commissaire européen pour l’espace, a réagi en indiquant que «cette décision n’a pas de conséquences dans la continuité et la qualité des services de Galileo et de Copernicus», deux satellites européens.

Un coup dur pour l’Europe et Arianespace

L’annonce de cette fin de collaboration avec des partenaires européens est une mauvaise nouvelle pour l’Europe et Arianespace. L’agence spatiale russe et Arianespace devaient notamment collaborer dans les semaines à venir afin d’envoyer plusieurs satellites dans l’espace. Ce retrait de Moscou tombe en pleine transition entre les lanceurs Ariane 5, en fin de cycle, et les lanceurs Ariane 6, qui ne sont pas encore prêts à l’emploi. De quoi perturber les prochaines échéances spatiales européennes.

Dmitri Rogozin a également évoqué la Station spatiale internationale, en orbite à plusieurs centaines de kilomètres de la Terre, qui fonctionne grâce à la collaboration entre plusieurs agences spatiales, dont celle de la Russie.