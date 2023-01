Le magicien Maxime Tabart enseigne sa passion dans un livre pour tous

C'est le nouveau prestidigitateur prodige des réseaux sociaux. Maxime Tabart, qui s'amuse à piéger les stars avec ses tours de magie, vient de publier son premier livre «A ton tour» (éd. Marabout). Un guide pour réaliser soi-même 50 tours épatants et faciles à faire.

«Il s'agit du livre que j'aurais aimé avoir enfant pour apprendre la magie». L'air jovial et décontracté, Maxime Tabart se confie sur son premier ouvrage «A Ton Tour», paru aux éditions Marabout. Le jeune homme est actuellement la star montante de la magie. Avec ses tours - souvent simples mais à l'effet «waouh!» assuré - il a su conquérir les réseaux sociaux.

Sur TikTok, sous le pseudo MaximeMagic, il compte plus de 520.000 abonnés, sur Instagram, 129.000 followers, et ses vidéos deviennent rapidement virales, comme avec Kylian Mbappé (près de 30 millions de vues sur TikTok). Récemment, le jeune magicien a donc choisi de partager sa passion et de livrer les secrets de certains tours très accessibles avec ce livre. Cinquante tours y sont expliqués, avec des tutoriels très clairs pour les reproduire facilement.

Un sens de la créativité

«J'ai découvert la magie quand j'avais 8 ans. C'était pour moi une révélation et j'ai ensuite continué à persévérer dans cette passion, mais toujours en autodidacte. J'ai d'ailleurs davantage «galéré» pour apprendre les techniques car je ne suivais pas de cours. Il m'a donc fallu développer une certaine imagination pour me perfectionner, mais cela m'a permis aussi de développer mon sens de la créativité», confie Maxime Tabart à CNEWS.

Le livre détaille ainsi différents tours basés sur des objets de la vie quotidienne : comment faire voler un gobelet, comme faire disparaître des céréales dans une boîte, ou encore exploiter les classiques paquets de cartes. «Mais je réfléchis surtout à des tours qui utilisent les nouvelles technologies et notamment un objet que nous avons tous en main : le smartphone», souligne-t-il. Maxime Tabart travaille d'ailleurs son prochain spectacle avec une équipe internationale. Son but ? Tirer partie des outils tels que la réalité virtuelle, les drones et les hologrammes, «afin de partager de nouvelles expériences».

Et lorsqu'on lui demande quel est le secret d'un bon magicien ? Maxime Tabart estime qu'il doit «savoir faire oublier le moment à une personne. Il faut être honnête dans ce que l'on raconte, utiliser des histoires qui nous touchent, s'entraîner au quotidien et rester curieux».

«A ton tour, le guide ultime des meilleurs tours de magie», de Maxime Tabart, éd. Marabout, 16,90 €