Zachary Levi : la star de «Shazam» sévèrement critiquée après avoir relayé un tweet antivax

À quelques semaines de la sortie de «Shazam : La Rage des Dieux», Zachary Levi a été sévèrement critiqué sur les réseaux sociaux, après avoir répondu à un message d’un homme d’affaires britannique connu pour ses positions antivax. Explications.

La promotion de son prochain film va être mouvementée. Alors qu’il s’apprête à retrouver son costume de super-héros dans «Shazam : La Rage des Dieux», dont la sortie en salles en prévue pour le 29 mars, Zachary Levi se retrouve dans la tourmente après répondu à un tweet de Lyndon Wood, un homme d’affaires britannique connu pour ses positions antivax, qui a posé la question suivante à ses abonnés sur Twitter : «D’accord ou pas, que Pfizer est un véritable danger pour le monde ?»

En retweetant ce message, et en y donnant une réponse favorable, Zachary Levi est apparu aux yeux de nombreux internautes comme un sympathisant des théories antivax. Et ces derniers n’ont pas manqué de critiquer sévèrement sa décision de mettre en avant un personnage aussi controversé que Lyndon Wood.

D’autres se sont empressés de rappeler les anciennes prises de position de Zachary Levi – que ce soit sa participation à l’émission de Joe Rogan il y a quelques années où il exprimait sa sympathie pour Jordan Peterson, un psychologue clinicien canadien critiqué pour des propos jugés transphobes à l’égard d’Elliot Page – en le qualifiant d’antivax notoire, de pro-Trump, d’homophobe et de transphobe. Certains affirment notamment qu’il serait un soutien du Club 700, un réseau chrétien très influant aux États-Unis, ouvertement contre les minorités LGBTQ+.

Face à cette vague d’indignation, l’acteur de 42 ans a tenté de clarifier ses propos, assurant qu’il souhaitait pointer du doigt les dérives de l’industrie pharmaceutique – notamment Pfizer qui a été lourdement condamné par le passé pour des pratiques frauduleuses – et non remettre en question la pertinence des vaccins.

Just one example of what I’m referring to…https://t.co/5xCpCSCDrl

— Zachary Levi (@ZacharyLevi) January 29, 2023