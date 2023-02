Scream 6 : Ghostface aura une attitude rarement vue auparavant assurent les réalisateurs

Dans un entretien avec le magazine Total Film, les réalisateurs Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin assurent que les spectateurs vont se retrouver face à un Ghostface particulièrement agressif et déroutant dans «Scream VI». Et que le gore ne se fera pas attendre longtemps.

Une lame bien aiguisée. C’est lors d'une interview avec le magazine Total Film que Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin, les réalisateurs de «Scream VI» ont évoqué les changements apportés à Ghostface dans le prochain volet du film dont la sortie dans les salles françaises est prévue pour le 8 mars prochain. Selon eux, les spectateurs vont se retrouver face à un tueur beaucoup plus agressif que dans les précédents volets.

«Nous voulions que ce soit très différent, tout en gardant tous les trucs qu’on aime. Avoir un Ghostface plus audacieux, plus insolent, était important pour obtenir ce résultat», expliquent-ils. Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin précisent que l’écriture de ce sixième opus s’est déroulée avant la sortie du film en 2022, donc avant même que celui-ci rencontre le succès. Ce qui permet à «Scream VI» d’être «exactement ce qu’il devait être. Le film avance comme une fusée. Vous vous asseyez, ça commence, et c’est parti pour le voyage. Vous sortez deux heures plus tard avec le sentiment de n’avoir jamais repris votre souffle », poursuivent-ils.

Dans «Scream 6», les spectateurs retrouveront Sam Carpenter (Melissa Barrera), sa sœur Tara (Jenna Ortega), et deux de leurs amis loin de la petite ville de Wosboro, puisqu’ils sont venus poursuivre leurs études à New York. À noter que les personnages principaux, incarnés par Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding et Jasmin Savoy Brown, seront rejoints par Gal Weathers, la journaliste et auteure de best-seller incarnée par Courteney Cox depuis le premier volet de la saga. Ainsi qu’Hayden Pannetiere, qui reprendra pour l’occasion le rôle de Kirby Reed, la jeune femme aperçue dans «Scream 4», qui s’était imposée comme un des personnages préférés auprès des fans.