Scream 6 : la tension monte d’un cran dans une nouvelle bande-annonce

Une nouvelle bande-annonce de «Scream VI» vient d’être dévoilée par le studio Paramount Pictures dans laquelle Ghostface, le célèbre tueur masqué, apparaît plus terrifiant que jamais. Et tout à fait à son aise dans la ville de New York.

Un tueur adulé. Un peu plus d’un an après avoir relancé «Scream» au cinéma, le studio Paramount Pictures se prépare à lancer, le 8 mars prochain en France, le sixième volet de sa saga horrifique désormais pilotée par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Et la nouvelle bande-annonce dévoilée cette nuit laisse entrevoir un film ultra-gore dans lequel Ghostface, le tueur masqué, semble être plus redoutable que jamais.

Les spectateurs retrouveront Sam Carpenter (Melissa Barrera), sa sœur Tara (Jenna Ortega), et leurs deux amis loin de la petite ville de Wosboro, puisqu’ils sont venus poursuivre leurs études à New York. Et à en croire la bande annonce, ils vont se retrouver face à un tueur qui, selon ses propres termes, sera «différent» de ce qu’ils ont connu auparavant. Deux détails retiennent particulièrement l’attention. Le premier est le masque porté par le tueur au début de la bande-annonce, usé et marqué, comme s’il s’agissait d’une pièce de collection. S’agirait-il du masque porté par Billy et Stu dans le premier volet ?

© Paramount Pictures

Puis, à 01:08, la bande entre dans une pièce que Gale (Courteney Cox) décrit comme étant «un sanctuaire». Si l'on y regarde de plus près, on peut y voir le t-shirt ensanglanté que portait Billy le jour de sa mort, la télévision qui s’est écrasée sur le visage de Stu, ou encore les représentations des 9 tueurs de la saga sous la forme de mannequins.

© Paramount Pictures

«Il n’y en a jamais eu de comme moi, Gale», entend-on le tueur dire. «Je suis quelque chose de différent», lance-t-il encore. La bande-annonce nous fait également comprendre que, après Sidney Prescott (Neve Campbell), c’est Sam Carpenter, qui a découvert dans le volet précédent qu’elle était la fille de Billy, qui semble être la cible privilégiée du (ou des) tueur. «C’est moi que tu veux, finissons-en», lâche-t-elle.

Bien évidemment, toutes les images sont à prendre avec des pincettes. De nombreux éléments sont présentés en ordre dispersé, avec même, qui sait, des images qui n’apparaîtront pas dans le montage final. Une chose est sûre cependant : le film sera gore à souhait. Et on a déjà hâte de voir ça.