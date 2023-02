Scream : Ghostface va faire son entrée au musée Grévin

Le tueur au masque blanc et à la cape noire de la franchise de films «Scream» s’apprête à faire son entrée au musée Grévin, à Paris.

Le célèbre tueur masqué Ghostface, figure incontournable et terrifiante de la franchise «Scream», va avoir droit à son double de cire. Après avoir fait trembler des générations entières depuis plus de 25 ans, ce personnage né de l'imagination du scénariste Kévin Williamson, prendra ses quartiers dès le 22 février prochain au musée Grévin (Paris 9e).

Une entrée au musée qui coïncide avec la sortie, le 8 mars prochain, du sixième volet de la saga horrifique «Scream». Dans ces nouvelles aventures réalisées par Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin, Ghostface terrorisera cette fois la ville de New York et à nouveau Sam Carpenter (Melissa Barrera), sa sœur Tara (Jenna Ortega), et leurs amis, tous ayant quitté la petite ville de Woodsboro, pour aller à Big Apple. Le public retrouvera également Courteney Cox, qui reprend son rôle de Gale Weathers, pour la sixième fois.

Pour mémoire, depuis 1996 et le premier volet réalisé par Wes Craven, cinq long-métrages ont vu le jour. Rien qu'en France, la franchise a enregistré plus de 8,6 millions d'entrées. A l'échelle mondiale, elle a réalisé plus de 730 millions de dollars de recettes.