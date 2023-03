«The Penguin» : Colin Farrell est méconnaissable dans la série spin-off de «The Batman»

Pour les besoins de la série «The Penguin», spin-off de «The Batman», l’acteur Colin Farrell a repris le costume du Pingouin. Les premières images, dévoilées ce mardi 7 mars, le montrent totalement méconnaissable.

Nouvelles prothèses, nouveau maquillage… La transformation de Colin Farrell pour se glisser de nouveau dans la peau du Pingouin est une nouvelle fois impressionnante.

Dans les premières photos prises sur le tournage de la série «The Penguin», destinée à HBO Max et actuellement en tournage à New York, l’acteur est tout simplement méconnaissable.

Une vidéo dévoilée en 2022 avait montré Colin Farrell en pleine séance maquillage pour le film «The Batman», dont la série «The Penguin» sera le spin-off. Des sessions qui pouvaient nécessiter jusqu’à quatre heures de travail. La star avait félicité les artistes maquilleurs et prothésistes Mike Marino et Mike Fontaine pour le «travail extraordinaire» qu'ils avaient accompli en créant son look pour le rôle.

«The Penguin» sera composée de huit épisodes. Elle suivra l’ascension d’Oswald Cobblepot, le gérant de la discothèque Iceberg Lounge et bras droit du chef de la mafia Carmine Falcone (joué par John Turturro dans «The Batman»). Cet Oswald qui va bientôt semer la terreur à Gotham City sous le nom du Pingouin...

«Il s'agit de la montée en puissance d'Oz, qui comble le vide créé par la mort de Falcone. L'idée de Matt (Reeves) était que la série sur le Pingouin commence environ une semaine après la fin du film Batman», avait expliqué Colin Farrell dans une interview pour le magazine Variety.

«Et si cela fonctionne, si la trajectoire est intéressante, si le public l'apprécie et si nous faisons bien notre travail, le deuxième film sur le Pingouin reprendra là où la série HBO s'arrêtera», avait-il ajouté. L’acteur n’est donc peut-être pas près d’en finir avec les longues séances de maquillage…