The Batman : Matt Reeves confirme qu'une suite verra le jour chez DC Studios

Dans un entretien avec le site américain Collider, Matt Reeves a confirmé que la nomination de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios n’avait en aucun cas menacé la suite de «The Batman», ni les séries qui en émanent.

Les fans peuvent souffler. Interrogé par le site américain Collider à l’occasion du 15e anniversaire de la sortie de «Cloverfield», Matt Reeves a tenu à se montrer rassurant à propos de l’avenir de «The Batman», en assurant qu’une suite verrait bel et bien le jour. Et que les projets de séries – notamment celle consacrée au Pingouin prévue pour être lancée prochainement sur HBO Max – sont également maintenus.

Fin octobre dernier, la nomination de James Gunn et Peter Safran à la tête de la nouvelle entité DC Studios chez Warner avait marqué le début d’une série d’annonces mal accueillies par certains fans, notamment concernant le fait qu’Henry Cavill – qui venait à peine de dévoiler son retour dans le costume de Superman – ne faisait soudainement plus partie des plans pour l’avenir du super-héros. Beaucoup avaient craint que «The Batman» de Matt Reeves, malgré son succès colossal au box-office, ne subisse la même sentence.

L'intrigue encore tenue secrète

Se montrant très prudent, Matt Reeves a confirmé à demi-mot travailler sur le film, sans le nommer. «Je ne vais pas répondre à cette question (sur son projet actuel), mais je travaille sur un film. Je dirais ça comme ça. Nous sommes très avancés, et avec mon partenaire, Mattson (Tomlin, avec lequel il a corédigé le scénario de «The Batman», ndlr), nous sommes actuellement en train d’écrire, et c’est très excitant, et je suis ravi de ce que nous faisons», a-t-il indiqué. Plus tard dans l’interview, il s’est dit excité à l’idée de travailler à nouveau avec Robert Pattinson, «parce que je trouve que c'est une personne et un acteur de grande qualité».

Pour le moment, aucune information sur le lancement du tournage de la suite de «The Batman» n’a été dévoilé. On ignore également tout de l’intrigue.