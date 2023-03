Regé-Jean Page et Morgan Freeman développent une série consacrée au boxeur Mohamed Ali

Morgan Freeman, Regé-Jean Page et le scénariste oscarisé Kevin Willmott vont produire une série consacrée à la star de la boxe Mohamed Ali.

Signée par le scénariste Kevin Willmott, lauréat de l’Oscar du meilleur scénario adapté en 2019 pour «BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan», le projet intitulé «Excellence : 8 Fights», est en cours de développement par la plate-forme Peacock, a révélé le journal Deadline.

Adaptée de la biographie «Ali : A La vie» de Jonathan Eig, la série a tapé dans l’œil de plusieurs noms bien connus du grand public. En effet, Morgan Freeman et Lori McCreary, via leur société de production Revelations Entertainment, ainsi que Regé-Jean Page et sa compagne Emily Brown, produiront le projet aux côtés de Kevin Willmott. Selon le journal américain, la série découpée en huit épisodes se concentrera sur huit combats et moments clef du parcours de Mohamed Ali.

Pour mémoire, la star de la boxe est décédée en 2016 après avoir collectionné les titres de champion du monde sur le ring et combattu en dehors le racisme, mais aussi la guerre du Vietnam, à laquelle il refusa de participer, ou encore la maladie de Parkinson, dont il est atteint dès 1984, à seulement 42 ans.

Pour l'heure, on ne sait pas encore qui campera le maître du ring. Aucune date de diffusion n'a également été communiquée.