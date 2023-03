Matthew McConaughey et Woody Harrelson : les deux acteurs de «True Detective» de nouveau réunis dans une série

Les stars de la saison 1 de «True Detective», Matthew McConaughey et Woody Harrelson, se réunissent à nouveau à l'écran, cette fois pour une nouvelle comédie du créateur David West Read («The Big Door Prize», «Schitt’s Creek»).

Matthew McConaughey et Woody Harrelson vont jouer des versions d'eux-mêmes dans une nouvelle série destinée à AppleTV+.

La comédie mettra en vedette les deux acteurs et leurs familles respectives tentant de vivre ensemble dans le ranch texan de McConaughey, a rapporté ce mardi 14 mars le magazine Variety.

La série se concentrera plus particulièrement sur «le lien étrange et magnifique entre les deux acteurs», a fait savoir Apple.

It's true: Matthew McConaughey and Woody Harrelson are reuniting on Apple TV+ for a very different project— a comedy series where the two Texans play fictionalized versions of themselves. https://t.co/mEDvmsxAoz pic.twitter.com/sYvx1lNSiF

— IndieWire (@IndieWire) March 14, 2023