John Wick 4 : Keanu Reeves dédicace le film à Lance Reddick, décédé juste avant la sortie du film

Après l'annonce de la mort de Lance Reddick, acteur multicasquette que l'on pourra retrouver dans «John Wick 4» ce mercredi en salles, Keanu Reeves et le réalisateur Chad Stahelski ont tenu à lui rendre hommage et à lui dédier le film.

Un bel hommage. Au lendemain de la mort de l'acteur Lance Reddick, un des seconds couteaux les plus reconnaissables de l'industrie hollywoodienne, de nombreuses pensées d'acteurs, réalisateurs et proches du milieu du cinéma ont émané pour saluer sa mémoire.

À commencer par Chad Stahelski et Keanu Reeves, réalisateur et acteur principal de la série des films «John Wick», dans laquelle Lance Reddick incarnait Charon, le concierge de l'hôtel Continental à New York. Les deux hommes ont témoigné leur émotion.

«Nous sommes profondément attristés et nous avons le cœur brisé par la perte de notre ami et collègue. C'était un professionnel accompli et un véritable plaisir de travailler avec lui. Notre amour et nos pensées vont vers sa femme Stephanie, ses enfants, sa famille et ses amis», ont-il déclaré dans un communiqué publié dans Variety, tout en ajoutant : «Nous dédions ce film à sa mémoire. Il nous manquera beaucoup».

L'acteur, qui n'avait pas participé à la promotion du film, est mort subitement ce vendredi 17 mars à 60 ans de causes naturelles, selon son agent.

Largement habitué aux seconds rôles, notamment dans le cinéma d'action et d'horreur américain, Lance Reddick était apparu au cinéma dans «White House Down», «La Chute du Président» et «Godzilla vs Kong», ainsi qu'à la télévision dans «The Wire» et «Fringe». Il doit encore apparaître dans la série «Percy Jackson and the Olympians», où il incarne Zeus.