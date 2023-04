The Penguin : Colin Farrell prêt à prendre le contrôle de Gotham City dans la bande-annonce (VO)

La plate-forme de streaming américaine HBO Max vient de dévoiler des images exclusives de la série «The Penguin», avec Colin Farrell, dont les 8 épisodes seront une suite directe du film «The Batman» de Matt Reeves. Elle est attendue dans le courant de l’année 2024.

Des images très prometteuses. Les fans du film «The Batman» de Matt Reeves, avec Robert Pattinson dans le rôle de l’homme chauve-souris, ont toutes les raisons de se réjouir en découvrant les premières images de «The Penguin», la série dans laquelle Colin Farrell reprendra le rôle d’Oswald Cobblepot, au moment où celui-ci s’apprête à devenir Le Pingouin, un redoutable criminel qui va semer la terreur dans les rues de Gotham City.

«Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de poursuivre cette exploration d'Oz, alors qu'il gravit les échelons sombres pour devenir le Pingouin. Ce sera bien de le ramener dans les rues de Gotham pour un peu de folie et un peu de chaos», avait déclaré Colin Farrell en mars dernier au site américain Variety, à propos de la série.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Cristin Milioti (How I met your mother) dans la peau de Sofia Falcone, la fille du mafieux Carmine Falcone incarné par John Turturro dans le film de Matt Reeves. Michael Kelly (House of Cards), Shohreh Aghdashloo (The Expanse), Deirdre O’Connell (Outer Range), ou encore Rhenzy Feliz (Marvel’s Runaways) seront également presents au générique. Lancement prévu sur la plate-forme de streaming américaine HBO Max, dans le courant de l’année 2024.