Lupin 3 : Omar Sy lance un défi aux internautes pour découvrir la date de sortie, trois hypothèses avancées

Dans une vidéo partagée sur ses réseaux, l’acteur Omar Sy, star de la série «Lupin», a lancé un défi aux internautes pour découvrir la date de sortie de la saison 3. Trois dates potentielles ont été trouvées.

Aux internautes de mener l’enquête. Omar Sy a mis au défi les fans de la série «Lupin». Alors que la star a repris son rôle de gentleman cambrioleur dans la saison 3, il a souhaité annoncer la date de sortie de cette prochaine saison à sa façon. Comment ? En lançant un challenge, fidèle à l’esprit de son personnage.

«Vous me connaissez, je suis joueur», a expliqué l’acteur de 45 ans dans une vidéo partagée sur ses réseaux. Et de poursuivre : «Netflix voulait tout simplement vous donner la date de sortie de Lupin partie 3. On va pas faire comme ça. Ça va être un petit peu plus compliqué», poursuit l’acteur, qui en a donc décidé autrement. «Je vous ai caché la date quelque part sur Netflix», continue-t-il, avant de conclure : «A vous de la trouver. Amusez-vous bien».

Trois dates potentielles

Un coup marketing bien huilé auquel les internautes ont rapidement tenté de répondre. A l’issue de leurs recherches, trois dates ont été avancées : le 1er mai, le 10 mai, ou le 5 octobre 2023.

Quand on regarde sur Netflix pour changer de photo de profil, dans la catégorie Lupin 6 chiffres apparaissent: 310250





3 possibilitées:



Soit:





- le 01/05/23



- le 10/05/23



- le 05/10/23





Alors ? Je me rapproche de la vérité ? pic.twitter.com/vQrjaJceSq — J0rdy (@JB3ss0n) April 19, 2023

Il ne reste plus qu’à attendre une confirmation. Pour mémoire, les deux premières parties étaient sorties à six mois d'intervalle, en janvier puis en juin 2021.