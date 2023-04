Camille Cottin et Lou de Laâge au casting d’une série par les créateurs de «La Fabuleuse Mme Maisel»

Camille Cottin et Lou de Laâge seront à l’affiche de la prochaine série de Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino, les créateurs de la série à succès «La Fabuleuse Mme Maisel».

Deux actrices françaises au casting. Deadline a ce 26 avril annoncé que Camille Cottin («Dix pour Cent», «Killing Eve», «Stillwater», «House of Gucci» et bientôt «Star Wars : Visions» saison 2), et Lou de Laâge («Le bal des Folles», «Le tourbillon de la vie» et prochainement «Coup de chance» de Woody Allen), ont été choisies pour jouer dans la prochaine série de Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino, les créateurs derrière «La Fabuleuse Mme Maisel», dont la cinquième et dernière saison vient d'être dévoilée.

Intitulée «Etoile», la nouvelle création embarquera également Luke Kirby et Gideon Glick (déjà au casting de «La Fabuleuse Mme Maisel»), ainsi que Simon Callow («Outlander») et David Alvarez («West Side Story»).

Elle se déroulera entre New York et Paris, et suivra les équipes de deux prestigieux ballets de renommée mondiale qui échangent leurs danseurs pour s’entraider. Prime Video a déjà commandé deux saisons de huit épisodes.

«Le ballet est un cadre de prédilection pour Sherman-Palladino, qui a suivi une formation en danse», indique Deadline, qui rappelle qu’elle co-créé et produit la comédie dramatique dans le milieu de la danse «Bunheads», et que sa série «Gilmore Girls» mettait en vedette un personnage professeur de ballet. «Elle a travaillé avec la chorégraphe Marguerite Derricks sur ces deux séries, ainsi que sur Mme Maisel», souligne le magazine, qui annonce que la chorégraphe devrait être de nouveau sollicitée pour «Étoile».