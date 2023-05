Paris : les Champs-Elysées se préparent à accueillir «la plus grande dictée au monde»

L'avenue des Champs-Elysées à Paris va accueillir une dictée géante, le dimanche 4 juin, ont annoncé ce mercredi les organisateurs de l'événement.

«Le dimanche 4 juin après-midi, à l'initiative du Comité Champs-Elysées, l'avenue va être le théâtre d'un moment unique dans son histoire : organiser la plus grande dictée au monde», a indiqué l'association qui assure la promotion de la célèbre artère parisienne.

«Profitant de la piétonnisation mensuelle des Champs-Élysées, vous pourrez redevenir élèves d’un jour en vous installant sur les chaises d’une école éphémère à ciel ouvert. Une ambiance naturellement plus festive que scolaire pour cet exercice hors norme, qui rassemblera petits comme grands pour tenter de défier (mais pas trop...) les règles du vocabulaire et les usages de la grammaire», est-il décrit.

Une reconstitution d'une salle de classe, avec pupitres, estrade et tableau noir géant, sera installée sur 6.600 m², entre le métro George V et l'Etoile et «des personnalités du monde culturel, sportif et littéraire s’inviteront lors de l’événement pour lire et participer à ces épreuves d’un jour», est-il annoncé.

Pour ceux qui souhaiteraient y participer, il leur faut dès à présent remplir un formulaire le site internet de la mairie de Paris, ici. Ce sont des tirages au sort qui permettront de désigner les quelque 1.700 participants attendus. Le record du monde de la plus grande dictée est pour l’heure détenu par le Stade de France depuis 2018 avec 1.473 participants.