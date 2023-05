Jean-Pierre Foucault victime d’un double arrêt cardiaque : «J’ai ressenti une forte oppression thoracique»

Dans une interview exclusive accordée à Doctissimo, l’animateur Jean-Pierre Foucault est revenu sur le double arrêt cardiaque dont il a été victime le mois dernier.

Parler pour sensibiliser. Jean-Pierre Foucault a, dans un article paru ce mardi 9 mai, raconté à Doctissimo les deux arrêts cardiaques dont il a été victime il y a peu. Le célèbre animateur télé de 75 ans y relate avoir commencé à ressentir «une forte oppression thoracique» en sortant d’un avion.

«J’ai demandé à mon épouse un peu d’eau, mais la douleur n’est pas passée. J’ai tout de même pris la voiture en direction de la maison, située à une vingtaine de minutes de l’aéroport. Une fois sur place, je n’ai pas pu gravir les quelques marches qui me séparaient de la porte d’entrée. Je me suis allongé par terre, dans le jardin, et nous avons appelé les secours. Ils m’ont alors indiqué de ne plus bouger», s'est souvenu l’ancien présentateur de «Qui veut gagner des millions ?»

Des signaux d'alerte

L'ancienne star de TF1 a vite compris qu’il se passait quelque chose de grave, avec les douleurs ressenties, mais aussi avec un signe précurseur qui avait attiré son attention. «Je n’arrivais plus à mettre mes chaussures avant de prendre l’avion : mes pieds étaient gonflés», a-t-il dit.

Une fois à l’hôpital, «je n’ai aperçu que des plafonds puis j’ai ressenti une sorte de fraîcheur, a-t-il poursuivi. C’était la climatisation et j’étais arrivé en salle d’opération. Elle était déjà prête, c’était formidable ! Les chirurgiens m’ont ensuite débouché un stent, puis j’ai été admis au service de soins intensifs. Je suis ensuite monté d’un étage et je me suis reposé durant 5-6 jours.»

«L’équipe de soins m’a révélé après coup que j’avais souffert de deux petits arrêts cardiaques : le premier dans mon jardin, l’autre aux urgences», a ajouté Jean-Pierre Foucault qui, après trois semaines de convalescence, poursuit actuellement son repos.