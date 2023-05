Disney+ : Willow, Le Mystérieux Cercle Benedict, Dollface....Des dizaines de programmes à voir d'urgence avant leur disparition de la plate-forme

La plate-forme de streaming Disney+ va retirer plus de 50 séries et films de son catalogue à compter du 26 mai prochain. Pour les amateurs, il s'agit de se dépêcher de les regarder.

Disney+ avait annoncé lors de la dernière assemblée des actionnaires qu’elle allait réduire ses coûts et se concentrer sur la rentabilité; précisant que plusieurs dizaines de titres qui ne recueillent pas assez d'audiences allaient être retirés de son catalogue.

Ce sera effectivement chose faite ce 26 mai. Il ne reste donc désormais que trois jours pour visionner les titres suivants :



• Allo la Terre ici Ned



• Artemis Fowl



• À vous Chef !



• Big Shot



• Black Beauty



• Chien guide d’aveugle en devenir



• Clouds



• Dans les étoiles



• De l’autre côté Journal d’une future présidente



• Derrière l’étoffe des héros



• Dollface



• Encore !



• Étrange, mais vrai !



• First : compétition de robots



• Flora et Ulysse



• Foodtastic



• Harmonious Live !



• Héros fidèles avec Bill Farmer



• Hollywood Stargirl



• L’atelier de Justin



• L’avenir leur appartient



• La grande imposture



• La Princesse



• Le Making Of de Willow



• Le monde de Nate



• Le Monde selon Jeff Goldblum



• Le mystérieux cercle Benedict



• Les merveilles de l’Amérique



• Les Petits Champions : Game Changers



• Little Demon



• Magic Camp



• Maggie



• Mariages de rêve



• Marvel Projet Héros



• Pentatonix : Noël autour du monde



• Père et fils au bout du monde



• Pistol



• Stargirl



• Stuntman



• Timmy Failure, des erreurs ont été commises



• Treize à la douzaine



• Turner & Hooch



• Willow



• Wolfgang



• Y : le dernier homme

Pas perdus pour toujours...

Cette récente décision de Disney+ de purger sa bibliothèque a suscité beaucoup d'indignation. Ce qui a le plus choqué les abonnés, c'est le fait que des titres assez récents soient supprimés du catalogue, y compris «Le monde selon Jeff Goldblum» ou la série fantasy «Willow».

Le retrait de cette dernière intervient en effet moins de six mois après la fin de son unique saison, qui s'est terminée en janvier. La renaissance du film culte fantastique de 1988 de Ron Howard avait été fortement promue par Disney, mais n'avait visiblement pas trouvé son public.



«Ils nous ont donné six mois. Même pas. Cette affaire est devenue absolument cruelle», a regretté le scénariste John Bickerstaff sur Twitter.

They gave us six months. Not even. This business has become absolutely cruel. https://t.co/8Kczi6HCvW — John Bickerstaff (@Bitterstaff) May 18, 2023

Le créateur de la série, Jonathan Kasdan, s'est lui aussi rendu sur Twitter pour commenter la décision de Disney, mais contre toute attente a montré une réaction différente. Kasdan a en effet confié que la disparition de certains programmes allait rendre les gens nostalgiques, car pour lui «perdre» un titre aimé le ramène à son enfance, à une époque où les films Disney n'étaient pas aussi faciles d'accès, ce qui rendait les enfants très impatients à chaque réédition.

I've been quiet on this news that #Willow is leaving @DisneyPlus 'cause... I'm kinda into it. I grew up at a time when @Disney movies were periodically re-released and not available to own, and it made them... more special. I worry about many things... — Jon Kasdan (@JonKasdan) May 22, 2023

Il a écrit : «Je suis resté silencieux sur cette nouvelle que 'Willow' quitte Disney+ parce que... je suis un peu pour. J'ai grandi à une époque où les films Disney étaient périodiquement réédités et indisponibles, et cela les rendait... plus spéciaux. Je m'inquiète pour beaucoup de choses… mais pas du tout du fait que ‘Willow’ ne sera plus jamais disponible, que ce soit sur Disney + ou peut-être … ailleurs, et vous ne savez jamais où cela pourrait mener… des choses plus étranges se sont produites.» De quoi rassurer (un peu) les fans de cette série très injustement boudée par le public.

Cette décision de Disney+ de se délester de certains de ses programmes rappelle le moment où HBO Max en avait supprimé près d'une centaine de son catalogue, dans une même logique de réduction des coûts. Certains des titres les plus populaires qui avaient disparu, tels que Westworld, ont depuis refait surface sur d'autres services de streaming.