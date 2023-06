Voici les 10 forêts les plus dangereuses du monde

Il existe de nombreuses forêts dans notre monde, la plupart sont magnifiques et offrent des visions incroyables. Mais parfois cette beauté peut cacher de réels dangers.

La forêt offre un bon bol d'air frais. On s'y retrouve en famille pour se promener, ramasser des châtaignes ou encore du muguet pour le 1er mai. Les forêts en France sont agréables et presque sans danger, en revanche dans les autres pays du monde, ce n'est pas le cas. De nombreux endroits sont réputés pour leurs dangers. Voici celles qui sont le plus citées.

FORÊT AMAZONIENNE - Brésil

La forêt amazonienne est la plus grande forêt tropicale du monde qui abrite une biodiversité incroyable. Elle s'étale sur neuf pays avec une superficie de 550.000.000 hectares ; 10 % des espèces connues sur Terre sont présentes dans cette forêt, selon Statista.

Cependant, elle peut être dangereuse en raison de ses conditions extrêmes mais aussi des nombreux prédateurs qu'elle compte comme les jaguars, les serpents venimeux, les araignées, les chauves-souris, les anacondas ou les piranhas. De plus, en Amazonie, il y a aussi des petits insectes tout aussi mortels mais beaucoup plus perfides, comme le Ccandiru, un petit poisson nécrophage qui se loge dans l'urètre de ses victimes.

FORÊT DE DAINTREE - AUSTRALIE

Située dans le Queensland en Australie, la forêt de Daintree est l'une des plus anciennes forêts tropicales du monde, vieille de plus de 180 millions d'années. On y trouve de tout et notamment quelque 12.000 espèces d'insectes. Elle recueille aussi en son sein des plantes toxiques et de nombreux insectes venimeux.

FORÊT noire - ALLEMAGNE

Bien que la Forêt-Noire ne soit pas réputée pour sa dangerosité extrême, elle peut présenter des risques pour les randonneurs en raison de son relief accidenté et de ses sentiers étroits. Il est très facile de s'y perdre d'autant plus que sur l'année il y a 180 jours de brouillard.

FORÊT DE TSAVO - KENYA

La forêt de Tsavo, située dans le parc national de Tsavo, est connue pour sa population de lions. Cette région est réputée pour ces prédateurs qui ont attaqué des travailleurs lors de la construction de la voie ferrée au XIXe siècle. Bien que de tels incidents soient rares de nos jours, cette forêt reste tout de même très dangereuse.

FORÊT DE LA RÉGION DES SUNDARBANS - INDE ET BANGLADESH

La forêt de mangroves des Sundarbans est l'une des plus grandes forêts mondiales et couvre le delta du Gange, du Brahmapoutre et de la Meghna, dans la baie du Bengale. Elle abrite la plus grande population de tigres du Bengale. Ils sont connus pour être de redoutables prédateurs et représentent un danger pour les habitants locaux qui vivent à proximité de la forêt.

FORÊT DE TONGASS - ALASKA

La forêt de Tongass est la plus grande forêt pluviale tempérée du monde. Bien que les dangers humains soient relativement faibles, cette région peut présenter des défis pour les visiteurs en raison de ses conditions météorologiques extrêmes, de ses terrains escarpés et de la présence d'animaux sauvages tels que les ours bruns. On peut y voir des vidéos impressionnantes de visiteurs qui rencontrent des ours.

FORÊT DE CROOKED FOREST - POLOGNE

Cette forêt est célèbre pour ses arbres au tronc courbé de manière inexplicable. Bien que la forêt elle-même ne présente pas de danger direct, le sentier et les arbres instables rendent la marche difficile, augmentant ainsi les risques de chutes et de blessures.

FORÊT D'AOKIGAHARA - JAPON

Cette forêt est connue sous le nom de «forêt des suicides» en raison du nombre élevé de personnes qui s'y rendent pour mettre fin à leurs jours : jusqu'à 100 personnes par an s'y suicident. Elle est réputée pour son atmosphère sinistre et sa densité forestière.

LA FORÊT DE REDWOOD - ÉTATS-UNIS

D'une superficie de plus de 534 km², le parc national de Redwood en Californie est particulièrement dense. Il est donc facile de s'y égarer ou de tomber nez à nez avec un ours brun, un puma ou un lynx qui sont très nombreux dans cette forêt.

LA FORÊT DES CHUTES DE JOG - INDE

Dans cette forêt, le plus grand danger n'est pas les animaux, même s'il y en a qui sont hostiles à l'homme, mais l'eau. Il est ainsi déconseillé de s'y balader pendant la mousson. Connu pour ses spectaculaires chutes d'eau, ce lieu peut vite devenir invivable quand il pleut beaucoup et peut prendre par surprise même les plus aguerris.