Voici les 10 plages les plus dangereuses au monde en 2023 selon ce classement

The Weather Channel a publié un nouveau classement des plages les plus dangereuses du monde en 2023, et recommande de ne pas y mettre les pieds.

L’été approche à grands pas et les températures actuelles favorisent l’envie de se baigner. Néanmoins, il y a certaines plages où il est préférable de ne pas se rendre. Voici les bords de mer les plus dangereux selon The Weather Channel.

Cape Tribulations, en Australie

La plage de Cape Tribulations est dangereuse en raison des nombreux animaux menaçants qui y habitent. Parmi ces animaux dangereux, on retrouvent notamment des méduses, des serpents ou encore des crocodiles.

Autre espèce présente sur la plage, le casoar. Il s’agit de l’oiseau considéré comme le plus dangereux du monde. Il peut mesurer entre 1,20 et 1,80 mètres. S’il se sent agressé, le casoar peut infliger des blessures mortelles avec ses griffes acérées.

Hanakapiai Beach, à Hawaï

A Hanakapiai Beach ce ne sont pas les animaux qui posent problème mais le courant. Ils sont si puissants qu’ils peuvent entraîner un baigneur au large et provoquer sa noyade.

Selon The Weather Channel, 30 personnes seraient mortes dans les eaux de cette plage. Un panneau, placé à proximité, indique d’ailleurs le décompte des décès sur la plage.

Gansbaai, en Afrique du Sud

Gansbaai est une plage reconnue pour être la «capitale mondiale du grand requin blanc». La présence de ces prédateurs est justifiée par celle des quelque 60.000 otaries qui vivent à proximité de cette plage.

La plage de Chowpatty, en Inde

Située près de Mumbai, la plage de Chowpatty est l’une des plus polluées au monde. Beaucoup de personnes estiment d’ailleurs qu’elle devrait être interdite au public.

Les plages de sable noir de Kilauea, à Hawaï

Si ces plages sont d’une beauté époustouflante, leur proximité avec le volcan Kilauea les rend dangereuses. En effet, ce volcan peut entrer en éruption à tout moment.

La température de l’eau peut également poser problème. L'Institut d'études géologiques des Etats-Unis a affirmé que, sous l'effet de la chaleur du volcan, elle peut frôler les 70° C.

New Smyrna Beach, en Floride (États-Unis)

Comme la plage de Gansbaai, citée plus haut, la New Smyrna Beach est considérée comme dangereuse à cause des nombreux requins présents aux alentours.

Depuis 2010, il y a eu près de 32 attaques. C’est deux fois plus que sur les autres plages des États-Unis selon The Weather Channel.

Fraser Island, en Australie

Bien qu’inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'île de Fraser est déconseillée aux baigneurs. Ses eaux sont infestées de méduses mortelles et de requins. Des crocodiles marins ont également été aperçus sur l’île.

En plus de ces animaux sauvages, le courant de l’eau est là-encore beaucoup trop fort pour une baignade agréable.

Playa Zipolite, au Mexique

La Playa Zipolite est également surnommée «Playa de los muertos», soit «plage des morts».

Comme les plages de l’île de Fraser et de la Hanakapiai Beach, le courant de la Playa Zipolite est un véritable piège. Il se dirige vers le large, pour ensuite se rediriger vers le rivage.

Les plages du Territoire du Nord, en Australie

Cette plage est peuplée de méduses-boites. Il s’agit tout simplement de l'espèce de méduse la plus venimeuse au monde.

Son venin n’a besoin que de quelques secondes pour attaquer votre coeur, votre système nerveux ainsi que les cellules de votre peau. La douleur est si forte qu’elle peut provoquer un arrêt cardiaque. 80 personnes sont décédées suite à une piqûre de cette méduse.

Les plages du fleuve Amazone, en Amérique du Sud

Les plages de ce long fleuve de 6 400 kilomètres possèdent des espèces plus que dangereuses pour l’Homme. Parmi elles, piranhas, anguilles électriques ou encore anacondas.

Il est donc déconseillé de s’y baigner sans l’accord d’un guide local.