Mark Ruffalo va jouer dans la nouvelle série du créateur de «Mare of Easttown»

L’annonce est officielle. Le site américain The Hollywood Reporter vient de confirmer que Mark Ruffalo (The Avengers) tiendra le premier rôle – en plus d’être un des producteurs exécutifs – dans la prochaine série créée et développée par Brad Ingelsby pour la chaîne HBO. Ce dernier était à l’origine de «Mare of Easttown», la série limitée avec Kate Winslet dans le rôle principal, récompensée par trois trophées lors des Emmy Awards, dont celui de la meilleure actrice.

Très peu d’informations sur la fiction ont été dévoilées pour le moment, si ce n’est qu’elle suivra une unité des forces de l’ordre dans la traque d’un groupe de criminels. L’écriture du scénario a débuté bien avant la grève des scénaristes, et les décisions concernant le casting ont déjà été prises. Aucune date de tournage n’a été dévoilée pour le moment.

«Nous sommes absolument ravis de joindre nos forces à celles de Brad Inglesby, le brillant auteur derrière ‘Mare of Easttown’. La créativité sans limite de Brad, et son habileté sans égal à captiver les spectateurs sont très inspirantes, et nous ne pourrions être plus excités à l’idée d’embarquer dans ce nouveau voyage ensemble», explique Francesca Orsi, une des directrices de l’unité séries dramatiques et films chez HBO. «Quand l’opportunité de s’associer avec Mark pour une nouvelle série s’est présentée (l’acteur a joué dans la série ‘I Know This Much is True’ sur HBO), nous avons sauté sur l’occasion de le voir à nouveau insuffler son humanité dans un nouveau rôle», poursuit-elle.