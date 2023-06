Les 4 meilleures séries sur des catastrophes nucléaires

Leur puissance de destruction massive suscite horreur et angoisse...Les catastrophes nucléaires inspirent beaucoup les séries. Voici les quatre meilleures sur ce thème.

Chernobyl (2019)

Son réalisme est à glacer le sang. Rarement série aura suscité autant de sueurs froides et de bonnes critiques, aussi bien de la part des professionnels que du public. «Chernobyl» est un pur chef d’œuvre signé Craig Mazin («Last of Us»). Elle revient avec minutie sur le tristement célèbre accident nucléaire de Tchernobyl, survenu le 26 août 1986 en Ukraine. Primée aux Golden Globes et Emmy Awards 2020, la série retrace sans concession les heures et les jours qui ont suivi l'explosion du réacteur n°4 de la centrale nucléaire. Chernobyl entraîne rapidement les spectateurs dans l'enfer des entrailles de la centrale éventrée, au plus près de ceux qui y travaillaient et de ceux qui y seront dépêchés au péril de leur vie. Au casting figurent notamment Jared Harris, Stellan Skarsgård et Emily Watson.

The Days (2023)

Cette série réalisée par Hideo Nakata («Ring», «Dark Water») revient de manière méticuleuse sur l'accident nucléaire de Fukushima. Le 11 mars 2011, un violent séisme de magnitude 9,1 avait provoqué un tsunami sur la côte Pacifique au nord-est du Japon. Une vague, d’une hauteur de plus de 30 mètres, avait envahi la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Angoissante, «The Days» revient sur les sept jours qui ont suivi cette catastrophe, sur les conséquences environnementales qu’elle a eues et comment la crise a été vécue (et parfois mal gérée) par les employés de la centrale, les scientifiques et les politiques. Avec Kōji Yakusho, prix d’interprétation masculine à Cannes en 2023 pour son rôle dans «Perfect days».

Les 100 (2014)

Cette série survival sur fond de science-fiction de sept saisons commence dans l’espace, à une époque où la planète Terre est devenue inhabitable à la suite d’une apocalypse nucléaire. Les survivants se sont en effet réfugiés dans l'Arche, une station spatiale. Quatre-vingt-dix-sept ans ans après le drame, décision est prise - à des fins de reconnaissance mais aussi d'économies de ressources - d'envoyer cent jeunes individus sur la planète bleue. Ces derniers y découvrent avec horrreur les ravages des radiations.

Jericho (2006)

Il est aussi question de survie dans ce drame post-apocalyptique avec Skeet Ulrich («Riverdale»), arrêté au bout de deux saisons (la première avait failli être la dernière mais les fans étaient parvenus à faire changer CBS d'avis en envoyant des tonnes de cacahuètes à son siège). Les États-Unis y sont ciblés par une attaque nucléaire suivie d’une impulsion électromagnétique. Epargnés mais désormais privés d’électricité, les habitants de la ville (fictive) de Jericho, au Texas, se retrouvent confrontés au chaos, contraints d'apprendre à survivre en étant totalement coupés du reste du monde.