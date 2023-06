Chris Hemsworth regrette la dramatisation autour de son risque de développer la maladie d'Alzheimer

Dans un entretien avec le site américain EW.com, Chris Hemsworth a regretté la dramatisation après la découverte de sa prédisposition génétique à développer la maladie d'Alzheimer. Notamment les rumeurs annonçant sa volonté de mettre fin à sa carrière.

Tout va bien. En novembre dernier, alors qu’il tournait la série documentaire «Limitless» pour Disney+, Chris Hemsworth apprenait qu’il avait une prédisposition génétique au développement de la maladie d'Alzheimer. S’il n’y a aucune certitude que le comédien de 39 ans développe la maladie plus tard, il présente une probabilité plus élevée que la moyenne que cela puisse arriver. La presse s’était alors emballée, affirmant qu’il songeait à prendre ses distances avec le cinéma. Voir mettre un terme à sa carrière.

Interrogé à ce propos par le site américain EW.com, Chris Hemsworth a tenu à rectifier ses conclusions hâtives qu’il n’a jamais alimenté personnellement. «J’ai décidé de faire une pause parce que j’étais épuisé, et je voulais passer du temps avec ma famille. C’est amusant parce que ces deux informations ont été couplées, et ma décision de faire une pause est devenue la conséquence de ce que je venais de découvrir concernant ma prédisposition génétique à développer la maladie d'Alzheimer», explique-t-il.

Chris Hemsworth assure que cette découverte n’a pas été facile à digérer, mais que cela lui a ouvert les yeux sur la nécessité de ralentir son rythme de travail et de profiter de l’instant présent, et surtout des personnes qui lui sont chères. «C’était positif dans ce sens, mais cela a été dramatisé, comme si j’allais potentiellement prendre ma retraite. Ce qui n’est pas le cas», précise-t-il. L’acteur australien a eu le choix de révéler, ou non, sa prédisposition génétique. C’est lui qui a décidé de le faire afin d’encourager le plus grand nombre à prendre soin de sa santé, et du temps qui leur reste à vivre sur Terre. À méditer.