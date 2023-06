BD : les 9 albums à lire absolument avant l'été 2023

Le coin lecture est bien rempli, à l'approche de l'été. Au rayon BD, les éditeurs nous ont soignés, avec de nombreuses sorties de qualité.

Soda : le pasteur sanglant

On l'attendait depuis si longtemps. Le nouveau Soda est enfin là et il vient remettre de l'ordre dans la série. Alors que le décès du mythique philippe Tome, le scénariste d'origine, en 2019, aurait pu signer la fin définitive de la saga, elle parvient à se relancer avec un retour aux sources bienvenue. C'est donc dans le New York sale et dangereux des années 1980 que tout reprend vie, avec Bruno Gazzotti aux pinceaux et Olivier Bocquet au scénario. L'objectif était de retrouver le charme des premiers albums et surtout de repartir sur de nouvelles bases. C'est pour cette raison que "Le pasteur sanglant" ne porte pas de numéro (ce n'est pas le 14e Tome) et qu'il peut constituer une excellente porte d'entrée pour les lecteurs.

Soda : le pasteur sanglant, de Gazzotti et Bocquet, éd. Dupuis

Replay, mémoires d'une famille

Pour les amateurs de jeu vidéo, Jordan Mechner est un personnage légendaire. Créateur de Prince of Persia en 1990, alors qu'il avait à peine 25 ans, il a toujours occupé une place à part dans une industrie qui a beaucoup changé, et avec laquelle il a pris ses distances pour se consacrer à d'autres projets créatifs, notamment liés au cinéma ou à la bande dessinée. Dans sa carrière, son dernier album, «Replay, mémoires d'une famille» va certainement occuper une place à part, puisqu'il s'agit d'un autoportrait familial, étalé sur trois générations. Du déracinement de son grand-père à la fin des années 1930 jusqu'à ses propres déménagements successifs, il livre une chronique intime à la fois sobre et passionnante.

Replay, mémoires d'une famille, de Jordan Mechner, éd. Delcourt

Un tournage en enfer

Le tournage d'Apocalypse Now, entre 1976 et 1977, a été un enfer pour Francis Ford Coppola et ses équipes. Devenu mythique, le film est encore, cinquante ans plus tard, le symbole d'une époque où les réalisateurs à succès avaient quasiment carte blanche. C'est le récit de cette incroyable épopée que Florent Silloray a décidé de mettre en images dans «Un tournage en enfer». Riche en anecdotes, l'album offre une relecture étonnante de ces 18 mois passés dans la jungle des Philippines, entre égos surdimensionnés et catastrophes climatiques.

Un tournage en enfer, de Silloray, éd. Casterman

Tête de chien

Album après album, Vincent Brugeas et Ronan Toulhoat prouvent que leur association, c'est du solide. Fidèles à leurs envies d'aventures avec un grand A, ils lancent une nouvelle série avec «Tête de chien». Dans cet épais Livre 1, on suit les aventures de deux chevaliers, Josselin et Jehan, qui vont de tournoi en tournoi pour gagner leur vie. Mais les deux guerriers ont des secrets bien cachés, que vous découvrirez au fil de ce récit diablement efficace.

Tête de chien, de Brugeas et Toulhoat, éd. Dargaud

Les horizons amers

Le prix élevé de la découverte. Matthew Flinders, célèbre géographe et navigateur britannique, a dédié son existence à l'étude d'une île gigantesque : l'Australie. A son époque, le début du XVIIIe siècle, partir en bateau à la découverte ces contrées jugées inaccessibles pouvait être un voyage sans retour. Pour beaucoup de ses contemporains, ce fut le cas, mais Matthew Flinders avait une intuition chevillée au corps, un peu de chance, et du talent. Une histoire incroyable que le duo Bollée et Guglielmo nous raconte avec un enthousiasme communicatif.

Les horizons amers, de Bollée et Guglielmo, éd. Robinson

Equinox, Tome 2, Cheval de mer

Trois années se sont écoulées depuis l’explosion de la lune d’Equinox. Kamara a retrouvé la mémoire et elle doit sauver ses sœurs disparues. Mais elle ne parvient plus à se transformer en cheval et la voilà rejetée de toutes part. Seuls le loup Tenebrae et le cheval de mer Arion seront à ses côtés dans ce deuxième volume rempli de mystères et de magie, qui devrait combler les plus jeunes lecteurs.

Equinox T2 : cheval de mer, de Wellenstein et Gate, éd. Drakoo

Dans les vestiaires

Pour ses 20 ans, La Boîte à Bulles réédite à prix réduit une série d'albums qui ont participé à son succès. Parmi eux, le très beau «Dans les vestiaires», paru en 2014, qui évoque avec finesse les problèmes liés à l'adolescence, la brutalité de certains, et le phénomène du harcèlement scolaire. C'est bien vu, et l'album tient finalement plus du témoignage que de la leçon de choses.

Dans les vestiaires, de Le Boucher, éd. La boîte à bulles

Comment je me suis radicalisée en féminazie

Isa continue le combat, coûte que coûte. Avec humour, elle se met en scène comme une vieille fille à chat qui mène son combat sans relâche contre le patriarcat gluant qui nous entoure. Entourée de mâles blancs persécutés, elle déroule ses convictions, mais aussi ses doutes, avec drôlerie et finesse. Pas donneuse de leçon mais partageuse, Isa réussit à nous faire rire avec des sujets qui ont tendance à nous mettre sur les nerfs, habituellement, et c'est un bel exploit.

Comment je me suis radicalisée en féminazie, d'Isa et Gaudelette, éd. Fluide Glacial

Hacendado

Un western âpre et sans concession. Dans «Hacendado», la frontière entre les bons et les méchants est fine et le duo Thirault-Mezzomo prend un malin plaisir à nous manipuler. Qui a agressé la belle Doña Joselita ? Et surtout, pourquoi ? Alors que la culpabilité du jeune Don Diego ne semble pas certaine, les auteurs multiplient les fausses pistes. Beaucoup d'événements se déroulent hors case et la vérité d'une planche n'est pas forcément celle de la suivante. Fascinant et violent, «Hacendado» se déguste page après page, jusqu'au dénouement final.

Hacendado, de Thirault et Mezzomo, éd. Glénat