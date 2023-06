Pharrel Williams déclenche la colère de PETA pour avoir utilisé de la fourrure dans sa collection Vuitton

L'association de défense des droits des animaux PETA a condamné jeudi l'usage de fourrure dans la première collection de Pharrell Williams pour Louis Vuitton, présentée mardi à Paris, en jugeant que de telles pièces n'avaient leur place «que dans un musée d'histoire».

Pharrell Williams a impressionné avec sa première collection pour Vuitton, mais ne s’est pas fait que des amis. L’artiste a déclenché la colère de l’association de défense des animaux PETA en présentant des pièces comportant de la vraie fourrure.

«Plutôt que d’être le créateur innovant dont Louis Vuitton a désespérément besoin pour rester dans l’air du temps, Pharrell Williams a présenté une collection qui n’a sa place que dans un musée d’histoire», a déclaré Tracy Reiman, vice-présidente exécutive de PETA États-Unis dans un communiqué.

WAKE UP, @Pharrell & @LouisVuitton! Animal cruelty is NEVER fashionable





Your reported use of FUR in the Men's SS24 collection is a step BACKWARDS for fashion & out of touch with socially conscious modern values.





Shift towards vegan, sustainable materials. #BanFur pic.twitter.com/qC2DDPidXo

— PETA (@peta) June 21, 2023