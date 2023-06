The Walking Dead : Jeffrey Dean Morgan révèle ce détail qu'il a détesté à la fin de la série

Invité du podcast américain «Let’s talk off camera» animé par Kelly Ripa, Jeffrey Dean Morgan a confier avoir eu un sérieux problème avec la conclusion de «The Walking Dead», au moment où Negan annonce s’être remarié, et que sa nouvelle épouse est enceinte.

Aussi inattendu qu’improbable. Les fans de «The Walking Dead» ne sont pas les seuls à avoir été surpris – et c’est un euphémisme – de découvrir que Negan s’était remarié, et que son épouse attendait un enfant, dans les derniers épisodes de la saison 11. Son interprète, Jeffrey Dean Morgan, n’a pas caché sa frustration de voir les scénaristes s’éloigner totalement du personnage dépeint dans les comics pour en arriver à cette conclusion qui, selon lui, vient gâcher l’histoire de Negan.

«Je ne sais pas s’il devait se remarier, mais c’est ce qu’ils ont fait dans la série», explique-t-il au micro du podcast américain «Let’s talk off camera» animé par Kelly Ripa. «Nous n’avons jamais su comment ils s’étaient rencontrés, et compris la raison pour laquelle il voudrait se marier avec cette personne. Ce qui m’a toujours contrarié, parce que je pense qu’il était si amoureux de son épouse, Lucille, et cela se trouve à l’origine de tout ce qu’il fait ensuite», poursuit le comédien.

Selon Jeffrey Dean Morgan, bien qu'il soit regrettable ne pas avoir pu raconter cette histoire ayant mené au mariage de Negan, il promet que le spin-off «The Walking Dead : Dead City» – qui est à découvrir sur OCS – devrait fournir «quelques réponses». «Il n’est pas avec sa famille, ce qui veut dire que des trucs se sont produits», lance-t-il.