Charlize Theron : à 48 ans, voici ce que refuse désormais de faire l'actrice pour un rôle

Habituée aux transformations physiques au fil de sa carrière, l’actrice de 48 ans refuse désormais de jouer au yoyo avec son corps.

Pour ses rôles, Charlize Theron n’a jamais hésité à jouer avec son corps, que ce soit en se rasant la tête dans «Mad Max : Fury Road » ou en s’astreignant à un régime ultra calorique pour prendre du poids. En 2004, la star sud-africaine avait accepté de prendre 15 kilos pour son rôle de tueuse en série dans «Monster», de Patty Jenkins. Près de quinze ans plus tard, en 2018, elle jouait à nouveau au yoyo et prenait cette fois 18 kilos pour le long métrage «Tully». Mais ça, c’était avant. A 48 ans, elle en a fini avec ces transformations, a confié l’actrice au magazine Allure.

Plus de prise de poids

«Je ne ferai plus jamais un film en disant : "Ouais, je vais prendre 40 livres" (18 kilos ndlr). Je ne le ferai plus jamais parce qu'on ne peut plus les perdre», explique l’actrice qui s’approche de la cinquantaine.

«Quand j'avais 27 ans, j’ai joué dans "Monster". J'ai perdu 30 livres (13 kilos) du jour au lendemain. J'ai raté trois repas et j'ai retrouvé mon poids normal», poursuit-elle avant de se remémorer un épisode plus difficile des années plus tard. «Ensuite, je l'ai fait à 43 ans pour "Tully," et je me souviens d'avoir mis un an à essayer de perdre du poids. J'ai appelé mon médecin et je lui ai dit : "Je crois que je vais mourir parce que je ne peux pas perdre ce poids», se souvient Charlize Theron. «Et il m'a dit : "Vous avez plus de 40 ans. Calmez-vous. Votre métabolisme n’est plus ce qu’il était"», a conclu l'égérie Dior, qui a finalement retrouvé sa ligne et a assuré être à l'aise avec l'idée de vieillir.

«Mon visage change et j'aime que mon visage change et vieillisse», a souligné la star, précisant d'ailleurs être exaspérée par ceux qui font des commentaires sur son physique.