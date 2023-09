Super Bowl 2024 : on connaît le nom de l'immense star qui assurera le show de la mi-temps

L'artiste américain Usher assurera le show de la mi-temps du 58e Super Bowl, qui se déroulera en Arizona le 11 février prochain, ont officiellement annoncé la ligue professionnelle de football américain, le label Roc Nation et Apple Music, sponsor de l'événement.

Une annonce qui va ravir des millions de fans. La National Football League, Roc Nation et Apple Music ont confirmé la présence d’Usher en tête d’affiche du show de la mi-temps du 58e Super Bowl, prévu le 11 février 2024 au State Farm Stadium de Glendale, dans l’Arizona.

L’annonce a été effectuée sur les réseaux sociaux avec des vidéos dans lesquelles Kim Kardashain ou le wide receiver Odell Beckham Jr sont en interaction avec un Usher issu de son propre clip musical, «Confessions», datant de 2009. Un coup marketing qui a plu aux fans de l'artiste sur les réseaux sociaux.

Usher parmi les plus grands noms de la musique

Auprès de Variety, l’artiste américain de 44 ans a déclaré qu’il s’agissait de «l’honneur d’une vie» et qu’il avait «hâte d’offrir au monde entier un spectacle unique en son genre». «Merci aux fans et à tous ceux qui ont fait en sorte que cette opportunité se produise. Je vous dis à très bientôt», a conclu celui qui avait déjà eu l’honneur de se produire au spectacle de la mi-temps du Super Bowl en tant qu’invité lors de la performance des Black Eyed Peas en 2011.

L’interprète de titres mondiaux comme «Yeah !» ou encore «U Remind Me» succède donc à Rihanna, tête d’affiche du spectacle en 2023, et rejoint la liste des artistes ayant eu l’honneur d’assurer le show de la mi-temps du Super Bowl comme Michael Jackson, Prince, Madonna ou encore Paul McCartney.

Le Super Bowl est l’événement le plus suivi aux États-Unis chaque année, avec plus de 115 millions de téléspectateurs lors de la dernière édition. Pour rappel, cette grande messe du football américain opposera les vainqueurs de l’American Football Conference et de la National Football Conference, les deux conférences du championnat américain.