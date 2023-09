Foundation : qui est la Mule, le futur vilain de la saison 3 ? (SPOILERS)

Le dernier épisode de la saison 2 de «Foundation» a confirmé que le personnage surnommé «la Mule» sera bien le principal antagoniste du prochain chapitre. Voici toutes les informations dont on dispose à son sujet.

Une terrible menace. Parfaitement pilotée par le showrunner David S. Goyer – qui sait jongler avec la multitude d’histoires qui s’entrecroisent – la saison 2 de «Foundation» a permis de révéler le visage de celui qui se fait appeler «la Mule». Sa première apparition s’est faite dans l’épisode 2, dans le cadre d’une vision de Gaal Dornick se déroulant dans le futur. Elle est directement confrontée à lui, et découvre avec horreur le corps sans vie de sa fille, Salvor Hardin, tuée au combat. On comprend que l’homme est dangereux et puissant, et semble s’épanouir dans le monde dévasté qui l’entoure.

Il apparaît avec ce qui semble être une arme électro-magnétique contenue dans un gant, et tire une série de décharges en direction de Gaal, criant son nom. Il finit par la saisir à la gorge, la soulevant un mètre au-dessus du sol avec une force surhumaine. «Où sont tes mentalistes ? Où est la Seconde Fondation ?», demande-t-il, avant que la vision ne prenne fin. A la toute fin du dernier épisode de la saison 2, «la Mule» fait une ultime apparition, 152 ans dans le futur, avec un message clair asséné aux oreilles des téléspectateurs : «Je dois tuer Gaal Dornick. Je dois la tuer avant qu’elle ne me tue», lance-t-il dans un monde postapocalyptique qui ressemble à la vision de l’épisode 2.

Obsédé par la seconde fondation

«La Mule» promet d’apporter une tension et un degré de violence inédits dans la saison 3 de «Foundation». Alors que la dynastie génétique des Cleons vacille à la fin de la saison 2, avec Dermerzel fermement installée à la tête de l’Empire et en possession du Prime Radiant, ce personnage devrait rapidement s’imposer comme le principal antagoniste de l’histoire.

Mais la série est, pour le moment, avare d’informations le concernant. Et étant donné les nombreuses libertés qu’elle prend avec la collection de romans d’Isaac Asimov dont elle est adaptée, il faut se montrer vigilant sur la manière dont il y est présenté par l’auteur.

Dans les livres, «la Mule» est vu comme un mentaliste mutant, un chef de guerre et un conquérant, ainsi que la pire menace de la Fondation voulue par Hari Seldon, le psychohistorien qui avait prédit la chute de l’Empire, et qui cherche à sauver l’Humanité. Sa capacité à manipuler les émotions d’autrui est sa principale caractéristique. Cela lui permet d’influencer des populations entières, et de les dresser les unes contre les autres aux services de ses propres objectifs.

Son pouvoir est tel qu’il parvient à créer l’Union des Mondes, une organisation interplanétaire qui comprendra, au sommet de sa puissance, le tiers de la galaxie, et se présentera comme la menace la plus redoutable de la Seconde Fondation.

Cette dernière est l’obsession de «la Mule». Pour lui, rien d’autre ne compte que de trouver la Seconde Fondation et la faire tomber. Heureusement, du moins dans les livres, les partisans d'Hari Seldon ne sont pas totalement impuissants face à cet homme dont ils connaissent l’étendu du pouvoir. Il sera passionnant de voir comment le showrunner David S. Goyer va décider de présenter cette confrontation entre Gaal Dornick, Hari Seldon et «la Mule».