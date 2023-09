Mort de David McCallum : l'acteur de NCIS était aussi l'auteur d'une des chansons les plus samplées au monde

L’acteur David McCallum est décédé ce lundi 25 septembre à l’âge de 90 ans. Connu pour son rôle dans la série NCIS, il avait également été musicien dans les années 1960 et son morceau «The Edge» avait même été samplé par la légende du Hip-hop Dr Dre.

Une «légende» méconnue du rap US. En parallèle de sa carrière d’acteur (La grande évasion, Des agents très spéciaux…), commencée dans les années 1950, l’acteur écossais David McCallum a été musicien dans les années 1960. Il a au total enregistré quatre albums avec le producteur David Axelrod entre 1966 et 1968. Parmi ses morceaux, on en trouve un qui s’intitule «The Edge». Et il suffit de le lancer pour comprendre à quel point ce titre a marqué les esprits.

Un son particulièrement familier, n’est-ce pas ? C’est sans doute parce qu’il a été samplé par le rappeur Dr Dre pour l’introduction de son tube interplanétaire «The Next Episode» sorti en 2000.

Au fil des années, le titre est même devenu un des incontournables du rappeur, qui l'avait évidemment joué lors de son passage à la mi-temps du superbowl

Depuis, le morceau de David McCallum a été utilisé par d’autres artistes, notamment par Missin’ Linx sur le titre «M.I.A», par Masta Ace pour «No Regrets», et il apparaît également dans la bande originale du film «Baby Driver» sorti en 2017.