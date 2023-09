Home-jacking de Bruno Guillon : Benjamin Castaldi révèle avoir été lui-même victime pour un total d’1 million d’euros (vidéo)

Invité de Jordan de Luxe ce jeudi 28 septembre, Benjamin Castaldi a révélé avoir été victime, comme Bruno Guillon, d’un home-jacking, il y a quelques années. Les voleurs lui avaient dérobé un butin estimé à un million d’euros.

Au même titre que Bruno Guillon, victime d’un traumatisant home-jacking dans la nuit de mardi à mercredi, Benjamin Castaldi a lui aussi dû faire face à une intrusion à son domicile alors qu’il s’y trouvait. C’est ce qu’a confié le quinquagénaire, ce jeudi, dans l’émission «Chez Jordan», sur C8.

Alors que Jordan de Luxe lui a demandé s'il avait déjà été volé, Benjamin Castaldi s'est remémoré cet épisode. «J'ai eu un truc de fou, j'ai été home-jacké», a expliqué ce dernier. «Ils sont rentrés chez moi. Je me souviens très bien, j'étais en travaux et je me suis réveillé dans la nuit. Je pense que j'ai dû entendre quelque chose, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Ils m'avaient piqué toutes mes bagnoles», poursuit l’ancien chroniqueur de «Touche pas à mon poste».

Un préjudice financier frôlant le million

«Quatre voitures, je crois», précise-t-il, avant de révéler l’énorme montant de ce préjudice financier. «Ils sont partis avec quasiment 1 million d'euros de bagnoles !», a estimé l'ex-animateur du Loft.

Contrairement à Bruno Guillon, qui a été séquestré avec son épouse et son fils de 14 ans par les cambrioleurs qui se sont introduits chez lui avant-hier, Benjamin Castaldi n'a, en revanche, pas dû faire face à la violence des hommes qui lui ont dérobé ses quatre coûteux véhicules.