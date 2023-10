Halloween 2023 : 6 séries aussi récentes qu'effrayantes pour se mettre dans l’ambiance

Fantômes, hémoglobine, ou angoisse… Voici 6 séries récentes pour s’amuser à se faire peur pour Halloween.

«American Horror Stories», saison 12, partie 1, Canal+, depuis le 22 septembre

Avec notamment Kim Kardashian, Emma Roberts et Cara Delevingne au casting, les nouveaux épisodes de la série horrifique d'anthologie de Ryan Murphy et Brad Falchuk se penchent sur les peurs et les difficultés liées à la maternité pour les femmes enceintes. Ils sont inspirés du nouveau roman de Danielle Valentine, «Delicate Condition», qui suit une jeune femme convaincue qu'une mystérieuse entitée souhaite qu'elle n'accouche jamais.

«La chute de la maison Usher», Netflix, à partir du 12 octobre

Cette nouvelle série avec Carla Gugino et Bruce Greenwood et signée du spécialiste de l'horreur Mike Flanagan («The Haunting of Hill House») est inspirée des œuvres d'Edgar Allan Poe. Le pitch : «Pour assurer la pérennité de leur fortune, un frère et une sœur impitoyables fondent une dynastie que menacent les morts mystérieuses de leurs héritiers, un par un.»

«The Changeling», depuis le 8 septembre sur AppleTV+

«Un conte de fées pour adultes. Une histoire d’horreur, une fable sur la vie de parent, et une odyssée périlleuse dans un New York dont vous ne soupçonniez pas l’existence», comme la décrit AppleTV+. «The Changelling» est inspirée du roman éponyme écrit par Victor LaValle et publié en 2017. Elle suit un couple dont la vie bascule dans l’horreur après la naissance de son enfant.

«Bargain», Paramount+, à partir du 5 octobre

Dans cette série sud-coréenne récompensée par le prix du meilleur scénario à Canneseries, un homme se retrouve piégé dans une maison où sont vendus des organes humains. Alors que les différentes parties de son corps sont mises aux enchères, un tremblement de terre a lieu et la bâtisse s'effondre. Pris au piège des décombres, les survivants vont se livrer une bataille sans merci...

«The Enfield Poltergeist», AppleTV+, à partir du 27 octobre

Ce documentaire en quatre parties revisite l'histoire (vraie ?) de l'esprit frappeur, qui aurait investi, pendant deux ans, une maison de la banlieue nord de Londres dans les années 1970. La série s'appuie sur plus de 250 heures d'archives audio pour aider à recréer ces événements tristement célèbres qui ont notamment inspiré «The Conjuring 2».

«Chair de poule», Disney+, à partir du 13 octobre

Publiée en France par Bayard Poche, «Chair de poule» est l’une des séries de livres pour collégiens les plus vendues de toute l’histoire de l’édition, avec plus de 400 millions d’exemplaires parus en 32 langues. Disney+ en propose une adaptation en série qui voit cinq lycéens se lancer dans une effrayante enquête pour comprendre les circonstances du décès tragique, trente ans plus tôt, d’un adolescent.