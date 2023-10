Halloween : Parcs, châteaux, musées... où jouer à se faire peur ?

Halloween approche et comme chaque année les rendez-vous où jouer à se faire peur se multiplient. Parcs d'attractions et sites patrimoniaux se mettent à l'heure des monstres et des citrouilles, sans compter que plusieurs soirées spéciales sont organisées à travers l'Hexagone.

L'Hexagone a définitivement adopté la fête d'Halloween, ses monstres et l'envie de se faire peur. A tel point qu'en octobre et jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, les initiatives autour de cette célébration venue des Etats-Unis ne se comptent plus.

Les parcs d'attractions misent sur Halloween

S.CAMBON

Comme chaque année, ils sont nombreux à vouloir faire frissonner les visiteurs à l'approche d'Halloween. A commencer par le parc Astérix qui revient jusqu’au 5 novembre, tous les week-ends et pendant les vacances de la Toussaint avec sa désormais traditionnelle saison de «Peur sur le parc». Un rendez-vous - notamment marqué par sept nocturnes - qui fidélise un large public, avec cette année, une nouvelle maison hantée toujours plus angoissante, et un bar clandestin caché dans le parc dont l'accès ne se fera qu'après avoir résolu une énigme.

Le parc inspiré du plus célèbre des Gaulois n'est évidemment pas le seul à se mettre aux couleurs de cette fête automnale. Elle aussi située dans l'Oise, la Mer des sables a concocté un programme spécial, entre attractions et spectacle revisités, décors effrayants et, pour une nouvelle frayeur, une plongée dans le ranch des âmes perdues.

Pour les familles, Disneyland Paris organise lui aussi jusqu'au 5 novembre son festival Halloween et se place sous le signe des citrouilles, des esprits farceurs et des méchants de Disney.

A travers l'Hexagone cette fois, le Futuroscope, à 20 minutes de Poitiers, propose durant toutes les vacances de la Toussaint une nouvelle édition de son Futuroween. Un programme adapté aux enfants pour rire de peur à travers un décor et des animations de circonstance.

Plus à l'Est, entre Troyes et Chaumont, Nigloland signe, lui, la 22e édition de sa saison Nigloween, placée cette année sous le signe du rock'n'roll avec à la clef des monstres, des décors impressionnants et un nouveau spectacle nocturne Imageen. Toujours plus à l'Est, en Alsace, le parc du Petit Prince joue lui aussi la carte du frisson en famille, entre métamorphoses de plusieurs attractions, spectacles inédits et jeu de pistes.

Les Châteaux à l'heure des visites frissonnantes

Emmanuel DUNAND / AFP / Château de Chantilly

Les sites patrimoniaux surfent aussi sur la tendance. Quoi de mieux en effet que cette célébration pour attirer un nouveau public, ou faire revenir les visiteurs, en proposant des visites originales. Parmi eux, plusieurs châteaux misent sur des initiatives culturelles placées sous le signe du mystère et de la peur. Dans les Hauts-de-France, à 40 kilomètres de Paris, le château de Chantilly propose du 20 octore au 4 novembre des visites guidées, à la lampe torche, à la découverte des mystères et légendes du lieu (à partir de 7 ans). Le tout ponctué de surprises, annonce le château sur son site, mettant en garde les âmes sensibles.

En Bourgogne du Sud, le château de Sully, propriété des Mac Mahon, organise de son côté des visites-spectacles frissonnantes destinées aux enfants en journée (du 23 au 29 octobre) et aux ados plus téméraires, en fin d'après-midi. Les adultes auront eux droit à un véritable dîner placé sous le signe de l'effroi, les 27 et 28 octobre.

C'est également des visites effrayantes que proposera le château de Serrant, à une quinzaine de kilomètres d'Angers, les 31 octobre et 1er novembre, entre 18h et 21h (réservations ouvertes). Une découverte à la lueur des bougies, qui promet au public des rencontres avec les personnages qui hantent les lieux. Un rendez-vous interdit aux moins de 12 ans.

En Normandie, cette fois, plusieurs domaines prennent part aux festivités. Un large programme attend les amateurs de sensations dans la région, entre jeu de pistes de nuit au Château des Montgommery (Manche), Cluedo géant au parc de Clères et son château Renaissance (Seine-Maritime) ou encore visite effrayante, dîner des ombres et même nuit sur place au château des Rêves de la Ferté Fresnel (Orne).

Des soirées spéciales au musée

© musée Rodin, Elise Toïdé / Porte de l'Enfer

Plusieurs soirées thématiques seront évidemment de mise. Les possibilités sont variées, notamment au musée. Ainsi le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget donne rendez-vous le 28 octobre pour une soirée Murder Party, où les visiteurs mèneront l'enquête dans l'aérogare historique. Le musée de l'Ordre de la Libération, aux Invalides, joue lui la carte d'un escape game inédit et invite le public à intégrer un réseaux de résistants avec «L'armée des Ombres».

Pour la première fois, le musée Rodin lancera, le 31 octobre, sa soirée «Bienvenue en enfer,» un rendez-vous terrifiant qui entre en résonnance avec la célèbre Porte de l'Enfer de Rodin.

Le cinéma horrifique sera lui aussi à l'honneur à La Philharmonie de Paris le 31, à 18h30 et 22h, avec deux séances de ciné-concert consacrées au long métrage «Dracula» (1931), de Tod Browning sur une musique de Philip Glass. Tout un programme pour frissonner selon ses envies.