«Daredevil : Born again» : Vincent D'Onofrio prend la parole après les révélations catastrophiques sur la série Marvel

C’est sur le réseau social X/Twitter que Vincent D’Onofrio a pris le soin de répondre à un fan de la série Daredevil, affirmant redouter le reboot que prépare Disney+. L’interprète de Wilson Fisk a assuré que tout était mis en œuvre pour proposer la meilleure fiction possible.

Une prise de position. Initialement attendue pour le printemps 2024, la série «Daredevil : Born Again» verra Charlie Cox et Vincent D’Onofrio faire leur retour dans la peau des personnages qu’ils incarnaient dans la série développée par Netflix entre 2015 et 2018, c’est-à-dire Daredevil et Wilson Fisk. Et ce n’est pas une suite directe que vont découvrir les fans, mais un reboot qui s’inscrit dans le cadre plus large du MCU de Marvel.

Hier, un fan a utilisé un message posté par Vincent D’Onofrio en avril dernier sur le réseau social X/Twitter, dans lequel l’acteur exprimait son enthousiasme à propos de la nouvelle série, pour mieux la critiquer après les récentes révélations faites par le site américain The Hollywood Reporter. Celui-ci annonce que Disney+ aurait licencié les scénaristes en chef, Chris Ord et Matt Corman, en septembre dernier, ainsi que les réalisateurs, après un premier retour catastrophique sur les premières images tournées. Un redémarrage créatif massif est désormais attendu, ce qui devrait largement repousser la diffusion d’une série dont la saison 1 devait compter pas moins de 18 épisodes.

Pas ému le moins du monde par cette pique de l’internaute, Vincent D’Onofrio a pris le temps de lui répondre personnellement, et calmement. «À moins que vous sachiez vraiment de quoi vous parlez, il y a une chance que vous vous trompiez sur ce point. Nous allons proposer la meilleure série possible. Une dont nous serons fiers. Ayez un peu confiance cher ami, confiance», a-t-il écrit.

Unless you really know what's going there's a chance you could be wrong about this statement.



We are going to bring forward the best series we can. One we can be proud of.



Have some trust my freind, trust.

— Vincent D'Onofrio (@vincentdonofrio) October 11, 2023