«Daredevil : Born Again» : l'ancien showrunner donne son avis sur la nouvelle version de Disney+

Dans un entretien publié sur le site américain Screen Rant, Erik Oleson, un des showrunners de la série «Daredevil» diffusée sur Netflix, a affirmé que la version préparée par Disney+ ne sera pas si différente.

Juste une opinion. Attendue pour le printemps 2024, la série «Daredevil : Born Again» verra Charlie Cox et Vincent D’Onofrio faire leur retour dans la peau des personnages qu’ils incarnaient dans la série développée par Netflix entre 2015 et 2018, c’est-à-dire Daredevil et Wilson Fisk. Et à en croire l’interprète du Diable de Hell’s Kitchen, cette nouvelle version sera plus un reboot qu’une suite.

«Nous allons raconter certaines histoires déjà explorées. De la même manière que cela peut être le cas dans les comics, (…) ils reviennent au début de l’histoire de Matt Murdock, à l’époque où il n’était qu’un enfant. Donc peut-être que nous feront ça. Je ne sais pas», a-t-il déclaré.

Un avis que ne partage pas forcément Erik Oleson, un des showrunners de la version diffusée sur Netflix. Dans un entretien avec le site américain Screen Rant, ce dernier a expliqué que la série de Disney+ ne sera pas si différente de la leur. Et que, de son propre avis, il s’agira bel et bien d’une saison 4 des aventures de Daredevil.

«Je suis leur premier supporter. Je n’ai aucune information interne. J’ai juste su ce qui allait se passer grâce aux bruits de couloir partagés par des amis travaillant au sein de la famille Marvel. Mais je ne sais pas exactement ce qu’ils prévoient de faire. Nous avions, nous aussi, utilisé des éléments de 'Born Again' dans notre série. Je continue de considérer qu’il s’agit d’une saison 4, même s’ils insistent pour dire que ce n’est pas le cas (…). Je suis heureux pour Charlie et Vincent, et je l’espère pour d’autres membres de mes amis chez Marvel, qui vont avoir l’opportunité de poursuivre la série. Je suis leur plus grand fan. J’ai hâte de voir ce que cela va donner», a-t-il confié.