Echo : la présence du redoutable Wilson Fisk domine la première bande-annonce de la série Marvel

Déclinée en 5 épisodes, la série Marvel «Echo» vient de dévoiler sa première bande-annonce, avec à nouveau Vincent D’Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk. Et Alaqua Cox dans la peau de Maya Lopez, alias Echo.

Un revenant et une nouvelle héroïne. Après une apparition dans «Hawkeye» en 2021, le personnage de Maya Lopez, alias Echo, va avoir droit à sa propre série à partir du 10 janvier prochain sur Disney+, qui vient de dévoiler sa première bande-annonce. La fiction, déclinée en 5 épisodes, marquera également le retour de Vincent D’Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk, alias le Kingpin, le personnage qu’il a incarné dans la série «Daredevil» version Netflix, de 2015 à 2018. Et qui avait, lui aussi, fait une apparition dans «Hawkeye».

Dans la série avec Jeremy Renner, les téléspectateurs avaient découvert Maya Lopez en tant qu’ennemi de Clint Barton, qu’elle tenait pour responsable de la mort de son criminel de père. Elle découvrira plus tard que le malfrat avait orchestré sa propre mort afin d’avoir plus de contrôle sur elle. «Echo» verra la jeune femme confronter Wilson Fisk. «Toi et moi sommes pareils, mais qui est le monstre ?», dit-elle dans la bande-annonce alors qu’elle pointe une arme sur lui.

«C’est un personnage difficile à jouer car il s’est construit sur les traumatismes de son enfance. Dès que j’ai réussi à me reconnecter avec la manière dont je l’incarnais dans ‘Daredevil’, en fonction de son vécu, et que j’ai été en mesure de m’attacher aux aspects émotionnels de son identité, alors tout s’est bien passé, j’étais prêt. Je savais que nous avions à faire à la même personne», avait expliqué Vincent D’Onofrio au site EW.com en 2021, en amont du lancement de «Hawkeye».