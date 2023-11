Yellowstone : la reprise du tournage de l'ultime saison 5 calée au printemps 2024

Selon le site américain Variety, le tournage de la seconde partie de l’ultime saison 5 de «Yellowstone» doit reprendre au printemps prochain. Avec une diffusion de ses derniers épisodes prévue pour novembre 2024 outre-Atlantique.

Le calendrier s’éclaircit enfin. La saison 5 sera la dernière de «Yellowstone», la série phénomène créée par Taylor Sheridan, qui enchaîne les records d’audience aux États-Unis, et dont les projets de spin-off (1883, 1923, etc.) ne cessent de voir le jour. Selon le site américain Variety, le tournage des épisodes de la seconde partie de cette ultime saison 5 devrait démarrer au printemps prochain. Avec une diffusion déjà programmée pour novembre 2024 outre-Atlantique.

Les huit premiers épisodes de la saison 5 ont été diffusés entre novembre 2022 et janvier 2023 pour le plus grand plaisir des fans. Pour la seconde moitié, il a fallu trouver un terrain d’entente avec Kevin Costner, la star de la série, alors que celui-ci travaillait sur la réalisation de son film événement en deux parties, «Horizon : An American Saga». Et dont l’agenda ne collait plus avec les dates de production.

La chaîne américaine CBS peut s’attendre à un raz-de-marée niveau audience, puisque les rediffusions des saisons précédentes continuent d’attirer les téléspectateurs, et de toucher un nouveau public. Selon les prévisions, la seconde partie de la saison 5 devrait réunir encore plus de fans devant leur écran. Avec probablement de nouveaux records d’audience à la clef.