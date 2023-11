Yellowstone : deux nouveaux spin-offs vont voir le jour, baptisés «2024» et «1944»

Selon le site américain Entertainement Weekly, la chaîne américaine Paramount vient de donner le feu vert au développement de deux nouveaux spin-offs de la série à succès «Yellowtone» : «2024» et «1944».

Un univers en expansion permanente. Une nouvelle génération de la famille Dutton va voir le jour. Selon une information confirmée par le site américain Entertainement Weekly, la chaîne américaine Paramount se prépare à faire ses adieux à «Yellowstone», dont la deuxième partie de l’ultime saison 5 sera diffusée à partir du mois de novembre 2024, en ajoutant deux nouveaux spin-offs à la franchise développée par Taylor Sheridan.

Le premier projet, baptisé «2024», poursuivra les aventures de la série originale, mais cette fois sans la présence de Kevin Costner à l’écran. La deuxième série, «1944», suivra la même logique que les deux autres spin-offs, «1883» et «1923», en réalisant un saut dans le passé afin de montrer les épreuves traversées par la famille Dutton à cette époque.

«En cinq ans, nous avons fait passer ‘Yellowstone’ d'une émission câblée américaine à succès avec cinq millions de téléspectateurs à une franchise à succès mondial avec plus de 100 millions de fans dans le monde et de multiples extensions - et nous ne faisons que commencer», a assuré Chris McCarthy, le grand patron de Showtime et MTV Entertainment Studios. À noter que Matthew McConaughey pourrait rejoindre le casting d’une des deux séries en développement.