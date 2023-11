La célèbre primatologue Jane Goodall va faire son entrée au musée Grévin

L'anthropologue et éthologue Jane Goodall, 89 ans, fervente défenseuse de la cause animale et de l’environnement, va avoir son double au musée Grévin.

Une femme de conviction. La célèbre primatologue britannique Jane Goodall s’apprête à faire son entrée au Musée Grévin. Le double de cette incontournable figure de la protection animale et environnementale, internationalement connue pour avoir mené, dès les années 1960, la plus longue étude de terrain des chimpanzés en milieu naturel, révolutionnant nos connaissances sur les primates, sera dévoilé au public dès le 2 décembre prochain.

Une partie de la billetterie reversée à sa fondation

L’anthropologue de 89 ans, nommée messagère de la paix par l'Organisation des Nations Unies depuis 2002, rejoint ainsi dans les allées du musée Grévin les figures ayant marqué l’histoire. Parmi elles : Léonard de Vinci, Simone Veil, Ghandi ou dernièrement Thomas Pesquet.

Sa statue réalisée à partir de photographies représentera la scientifique en tenue d’exploratrice, un bébé chimpanzé dans les bras.

Une partie des bénéfices de la billetterie sera reversée en décembre à l’institut Jane Goodall, qui œuvre pour la préservation de la biosphère en Afrique, et la sensibilisation de la jeune génération au fragile équilibre entre les hommes, les animaux et la nature.