MegaUpload : l'histoire du fondateur du site de piratage, Kim Dotcom, va être adaptée en série en Allemagne

Selon le site américain The Hollywood Reporter, la vie du hacker Kim Dotcom, devenu célèbre pour avoir créé la plate-forme MegaUpload dans les années 2000, va faire l’objet d’une adaptation en série télévisée en Allemagne.

Un personnage incontournable de l’histoire du piratage. Le site américain The Hollywood Reporter vient de confirmer l’adaptation du livre «The Secret Life of Kim Dotcom : Spies, lies and the war for the Internet» (ed. Paul Little Books) de l’écrivain David Fisher par la société de production allemande ZDF Studios, Boogie Entertainment, et Aristosfilms, en série télévisée.

Déclinée en six épisodes, elle reviendra sur le parcours du fondateur de la plate-forme de partage de fichiers MegaUpload devenu incontournable dans les années 2000 auprès des internautes cherchant à télécharger illégalement de la musique, des films ou des séries.

Dans un communiqué, les studios ZDF explique que la série, dont la diffusion est prévue dans le courant de l’année 2025, suivra la vie de Kim Dotcom – de son vrai nom Kim Schmitz, né dans la ville de Keil en Allemagne en 1974 – de ses débuts en tant que hacker à celui d’«entrepreneur révolutionnaire», «un hors-la-loi moderne qui, contre toute attente, est devenu malgré le héros de la liberté sur Internet».

«Dans la série, nous plongerons dans cette zone grise qui sépare l’innovation technologique légitime de celle perçue comme illégale, surtout concernant la violation des droits d’auteur. Ce projet est une exploration fascinante du paysage digital moderne, où les lignes sont brouillées, et où le véritable visage du monde de la tech se révèle», précise Robert Franke, un des responsables de ZDF Studios.

La série promet de mettre en scène le parcours de Kim Dotcom, ainsi que l’incroyable arrestation qui a eu lieu dans son manoir à Auckland, en Nouvelle-Zélande, en janvier 2012, à la demande des autorités américaines où des douzaines de voitures de luxe ont été saisies. Ainsi que 175 millions de dollars en liquide. Elle montrera également comment il a navigué à travers les frontières, d’Allemagne aux États-Unis, jusqu’en Thaïlande, Hong Kong, et la Nouvelle-Zélande, au gré de ses activités.