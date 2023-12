«Blue & Compagnie» : Ryan Reynolds parle avec ses amis imaginaires dans la bande-annonce

Attendu au cinéma le 15 mai prochain, «Blue & Compagnie» devrait séduire les amateurs de comédies fantastiques. Paramount Pictures a dévoilé ce jeudi la bande-annonce avec Ryan Reynolds.

Habitué aux films d’horreur et père de la saga «Sans un bruit», John Krasinski change de registre et revient au cinéma avec la comédie fantastique, «Blue & Compagnie». Dans la bande-annonce qui a été mise en ligne ce jeudi 14 décembre, Ryan Reynolds délaisse son costume de Wade Wilson, alias Deadpool, pour jouer un homme déjanté qui a le pouvoir de voir, et surtout de communiquer avec des amis imaginaires.

Mais certains de ces êtres en apparence attachants manquent cruellement d’amour et se tournent vers le «côté obscur de la force». Le héros va donc être obligé de sauver le monde avec Béa, sa fille qui a hérité des mêmes pouvoirs.

Phoebe Waller-Bridge, Steve Carell, Emily Blunt et Matt Damon prêtent leurs voix dans la version originale. «Blue & Compagnie» est attendu en salles le 15 mai prochain.